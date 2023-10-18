https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем - РИА Новости, 18.10.2023
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:57
2023-10-18T12:57
2023-10-18T13:33
россия
черное море
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай."По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — сказал он.Президент напомнил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.Глава государства подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, воздушно-космические силы россии
Россия, Черное море, Воздушно-космические силы России
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
Путин: самолеты с системой "Кинжал" начинают патрулировать небо над Черным морем
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«
"По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — сказал он.
Президент напомнил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.
Глава государства подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Су-27 заставил американский дрон резко повернуть назад над Черным морем