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ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем - РИА Новости, 18.10.2023
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12:57 18.10.2023 (обновлено: 13:33 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем - РИА Новости, 18.10.2023
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:57
2023-10-18T13:33
россия
черное море
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.&quot;По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами &quot;Кинжал&quot;, — сказал он.Президент напомнил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.Глава государства подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html
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россия, черное море, воздушно-космические силы россии
Россия, Черное море, Воздушно-космические силы России
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

Путин: самолеты с системой "Кинжал" начинают патрулировать небо над Черным морем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«

"По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — сказал он.

Президент напомнил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.
Глава государства подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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