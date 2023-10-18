https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html

ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем - РИА Новости, 18.10.2023

ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем

ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:57

2023-10-18T12:57

2023-10-18T13:33

россия

черное море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай."По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", — сказал он.Президент напомнил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.Глава государства подчеркнул, что это не угроза, но Россия будет следить за ситуацией на Средиземном море.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

https://ria.ru/20231016/dron-1903045257.html

россия

черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, черное море, воздушно-космические силы россии