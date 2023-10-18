https://ria.ru/20231018/miting-1903715617.html

Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах

Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах - РИА Новости, 18.10.2023

Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах

Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах, нападение было... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T22:54

2023-10-18T22:54

2023-10-18T22:54

в мире

израиль

афины

палестина

евросоюз

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах, нападение было неспровоцированным, сообщает информационный портал левых сил 902.gr. Вечером в среду в центре Афин на площади Синтагма прошел митинг солидарности с палестинским народом, на который пришли около 10 тысяч человек. По завершении митинга его участники отправились маршем к посольству Израиля, находящемуся примерно в 4,5 километра от центра. "Протестующих возле посольства Израиля в Афинах встретили химикатами и светошумовыми гранатами. Неспровоцированное нападение произошло, когда тысячи протестующих собрались возле посольства Израиля, чтобы выразить солидарность с палестинским народом. Совершенно без какой-либо причины отряды спецназа полиции, расположившиеся лагерем возле посольства, начали забрасывать митингующих химикатами и светошумовыми гранатами", - говорится в сообщении. "Правительство своим неспровоцированным нападением на мирный марш вручило верительные грамоты государству-убийцу Израилю, США и ЕС", - заявил портал. Сайт газеты "Прото тема" опубликовал видео, на котором видно, что люди спокойно митингуют, когда неожиданно в них полетели гранаты с газом, после чего люди стали расходиться, закрывая лица платками. Митинг прошел на следующий день после того, как баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/miting-1903709936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, афины, палестина, евросоюз, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году