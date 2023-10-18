https://ria.ru/20231018/miting-1903715617.html
Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах
Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах - РИА Новости, 18.10.2023
Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах
Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах, нападение было... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:54
2023-10-18T22:54
2023-10-18T22:54
в мире
израиль
афины
палестина
евросоюз
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830240310_0:84:2701:1603_1920x0_80_0_0_0c60e535a75892b73ebd0bc08707cc5b.jpg
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах, нападение было неспровоцированным, сообщает информационный портал левых сил 902.gr. Вечером в среду в центре Афин на площади Синтагма прошел митинг солидарности с палестинским народом, на который пришли около 10 тысяч человек. По завершении митинга его участники отправились маршем к посольству Израиля, находящемуся примерно в 4,5 километра от центра. "Протестующих возле посольства Израиля в Афинах встретили химикатами и светошумовыми гранатами. Неспровоцированное нападение произошло, когда тысячи протестующих собрались возле посольства Израиля, чтобы выразить солидарность с палестинским народом. Совершенно без какой-либо причины отряды спецназа полиции, расположившиеся лагерем возле посольства, начали забрасывать митингующих химикатами и светошумовыми гранатами", - говорится в сообщении. "Правительство своим неспровоцированным нападением на мирный марш вручило верительные грамоты государству-убийцу Израилю, США и ЕС", - заявил портал. Сайт газеты "Прото тема" опубликовал видео, на котором видно, что люди спокойно митингуют, когда неожиданно в них полетели гранаты с газом, после чего люди стали расходиться, закрывая лица платками. Митинг прошел на следующий день после того, как баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231018/miting-1903709936.html
израиль
афины
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830240310_0:11:2701:2037_1920x0_80_0_0_7bb25f0e6441257b0b486dcd7081619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, афины, палестина, евросоюз, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Афины, Палестина, Евросоюз, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах
Полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников митинга в Афинах
АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах, нападение было неспровоцированным, сообщает информационный портал левых сил 902.gr.
Вечером в среду в центре Афин на площади Синтагма прошел митинг солидарности с палестинским народом, на который пришли около 10 тысяч человек. По завершении митинга его участники отправились маршем к посольству Израиля, находящемуся примерно в 4,5 километра от центра.
«
"Протестующих возле посольства Израиля в Афинах встретили химикатами и светошумовыми гранатами. Неспровоцированное нападение произошло, когда тысячи протестующих собрались возле посольства Израиля, чтобы выразить солидарность с палестинским народом. Совершенно без какой-либо причины отряды спецназа полиции, расположившиеся лагерем возле посольства, начали забрасывать митингующих химикатами и светошумовыми гранатами", - говорится в сообщении.
«
"Правительство своим неспровоцированным нападением на мирный марш вручило верительные грамоты государству-убийцу Израилю, США
и ЕС
", - заявил портал.
Сайт газеты "Прото тема" опубликовал видео, на котором видно, что люди спокойно митингуют, когда неожиданно в них полетели гранаты с газом, после чего люди стали расходиться, закрывая лица платками.
В Хайфе полиция силой разогнала антивоенный протест, пишут СМИ
Митинг прошел на следующий день после того, как баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад
".