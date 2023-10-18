https://ria.ru/20231018/mintsifry-1903526132.html
В Совфеде рекомендовали создать госплатформу развития ИИ
В Совфеде рекомендовали создать госплатформу развития ИИ - РИА Новости, 18.10.2023
В Совфеде рекомендовали создать госплатформу развития ИИ
Сенаторы рекомендовали Минцифры обеспечить создание госплатформы для развития искусственного интеллекта, говорится в решении секции "Искусственный интеллект"... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:50
2023-10-18T09:50
2023-10-18T10:17
технологии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сенаторы рекомендовали Минцифры обеспечить создание госплатформы для развития искусственного интеллекта, говорится в решении секции "Искусственный интеллект" Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде."Рекомендовать министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить создание государственной платформы развития искусственного интеллекта, направленной на обеспечение доступа к данным и вычислительной инфраструктуре для российских разработчиков технологий искусственного интеллекта", - отмечается в документе (текст есть в распоряжении РИА Новости).В документе также говорится о рекомендациях Верховному суду, согласно которым предлагается совместно с сенаторами обсудить регулирование применения искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе, в системе принятия решений, судопроизводстве, отборе судей, а также вопросов дипфейков в области уголовного права.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с РИА Новости отметил важность подобных решений, подчеркнув, что искусственный интеллект применяется уже во многих сферах жизни в странах мира."Считаю целесообразным начать запуск платформы с апробации в экспериментальном режиме. Взять один из видов данных, например, медицинские, и произвести построение такой системы - для начала в одном регионе", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901441571.html
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РИА Новости
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технологии, искусственный интеллект
Технологии, Искусственный интеллект
В Совфеде рекомендовали создать госплатформу развития ИИ
Сенаторы рекомендовали Минцифры создать госплатформу для развития ИИ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сенаторы рекомендовали Минцифры обеспечить создание госплатформы для развития искусственного интеллекта, говорится в решении секции "Искусственный интеллект" Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
"Рекомендовать министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить создание государственной платформы развития искусственного интеллекта, направленной на обеспечение доступа к данным и вычислительной инфраструктуре для российских разработчиков технологий искусственного интеллекта", - отмечается в документе (текст есть в распоряжении РИА Новости).
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В документе также говорится о рекомендациях Верховному суду, согласно которым предлагается совместно с сенаторами обсудить регулирование применения искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе, в системе принятия решений, судопроизводстве, отборе судей, а также вопросов дипфейков в области уголовного права.
Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с РИА Новости отметил важность подобных решений, подчеркнув, что искусственный интеллект применяется уже во многих сферах жизни в странах мира.
"Считаю целесообразным начать запуск платформы с апробации в экспериментальном режиме. Взять один из видов данных, например, медицинские, и произвести построение такой системы - для начала в одном регионе", - добавил парламентарий.
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