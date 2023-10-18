https://ria.ru/20231018/medvedev-1903484889.html

Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе

Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T00:42

2023-10-18T00:42

2023-10-18T02:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

израиль

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дмитрий медведев

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, россия, дмитрий медведев, махмуд аббас, хамас, исламский джихад, в мире