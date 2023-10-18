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Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе
Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:42
2023-10-18T00:42
2023-10-18T02:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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дмитрий медведев
махмуд аббас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, россия, дмитрий медведев, махмуд аббас, хамас, исламский джихад, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Израиль, Россия, Дмитрий Медведев, Махмуд Аббас, ХАМАС, Исламский джихад, В мире
Медведев назвал ответственных за "преступный" удар по больнице в Газе
Медведев: ответственность за преступный удар по больнице в Газе несут США