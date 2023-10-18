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Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки - РИА Новости, 18.10.2023
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10:30 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/mashina-1903533687.html
Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки
Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки - РИА Новости, 18.10.2023
Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки
Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности, сказано в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:30
2023-10-18T10:30
россия
пермь
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. При покупке в салоне женщину предупредили, что машина имеет неисправности. В договоре было указано, что "покупатель об этом уведомлен и согласен на приобретение такого транспортного средства". Но покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит. Она обратилась сначала с претензией в салон, а затем в суд, добиваясь возврата денег. Но три инстанции отказали ей, ссылаясь на подписанный договор. ВС РФ отметил, что конкретные неисправности в договоре указаны не были и необходимо выяснить, в какой период возник недостаток, приведший к пожару, по чьей вине, предупреждал ли о нём продавец покупателя. "Продавец отвечает за недостатки товара... Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом", - указал суд. Суд подчеркнул, что продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. А потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, может потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом.
https://ria.ru/20231012/elektromobili-1902239645.html
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россия, пермь, происшествия
Россия, Пермь, Происшествия
Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки

Верховный суд защитил пермячку, чье авто сгорело через две недели после покупки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ключи от автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
При покупке в салоне женщину предупредили, что машина имеет неисправности. В договоре было указано, что "покупатель об этом уведомлен и согласен на приобретение такого транспортного средства". Но покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит. Она обратилась сначала с претензией в салон, а затем в суд, добиваясь возврата денег. Но три инстанции отказали ей, ссылаясь на подписанный договор.
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ВС РФ отметил, что конкретные неисправности в договоре указаны не были и необходимо выяснить, в какой период возник недостаток, приведший к пожару, по чьей вине, предупреждал ли о нём продавец покупателя.
"Продавец отвечает за недостатки товара... Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом", - указал суд.
Суд подчеркнул, что продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. А потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, может потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом.
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