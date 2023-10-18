https://ria.ru/20231018/mashina-1903533687.html

Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки

Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки - РИА Новости, 18.10.2023

Суд защитил пермячку, машина которой сгорела через две недели после покупки

Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности, сказано в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:30

2023-10-18T10:30

2023-10-18T10:30

россия

пермь

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. При покупке в салоне женщину предупредили, что машина имеет неисправности. В договоре было указано, что "покупатель об этом уведомлен и согласен на приобретение такого транспортного средства". Но покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит. Она обратилась сначала с претензией в салон, а затем в суд, добиваясь возврата денег. Но три инстанции отказали ей, ссылаясь на подписанный договор. ВС РФ отметил, что конкретные неисправности в договоре указаны не были и необходимо выяснить, в какой период возник недостаток, приведший к пожару, по чьей вине, предупреждал ли о нём продавец покупателя. "Продавец отвечает за недостатки товара... Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом", - указал суд. Суд подчеркнул, что продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. А потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, может потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом.

https://ria.ru/20231012/elektromobili-1902239645.html

https://ria.ru/20231017/dtp-1903460310.html

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пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пермь, происшествия