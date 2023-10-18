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В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах
В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах - РИА Новости, 18.10.2023
В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах
В Варшаве мужчина в возрасте 22 лет притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать, сообщил журналистам представитель полиции Роберт Шумята. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:37
2023-10-18T14:37
2023-10-18T15:07
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ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. В Варшаве мужчина в возрасте 22 лет притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать, сообщил журналистам представитель полиции Роберт Шумята. "Молодому вору пришла в голову необычная идея, он решил грабить магазины в торговых центрах Варшавы. Он притворялся манекеном в витринах магазина. Когда торговый центр закрывали, он выходил на охоту", - рассказал Шумяата. Отмечается, что после закрытия торговых центров мужчина пользовался барами, ресторанами. В дорогих брендовых магазинах он спокойно одевался, подбирая для себя одежду по размеру. Однако удача в конце концов отвернулась от него, поскольку мужчину заметили и схватили сотрудники службы безопасности одного из торговых центров Варшавы, после чего была вызвана полиция. Оказалось, что это был не первый подобный случай. Ранее мужчина прятался в другом торговом центре, где после закрытия похитил деньги из нескольких касс, рассказал представитель полиции. Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом. Суд согласился с ходатайством прокурора и постановил арестовать мужчину на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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в мире, варшава
В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах
В Варшаве поймали мужчину, притворявшегося манекеном, чтобы воровать в ТЦ
ВАРШАВА, 18 окт — РИА Новости. В Варшаве мужчина в возрасте 22 лет притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать, сообщил журналистам представитель полиции Роберт Шумята.
«
"Молодому вору пришла в голову необычная идея, он решил грабить магазины в торговых центрах Варшавы. Он притворялся манекеном в витринах магазина. Когда торговый центр закрывали, он выходил на охоту", - рассказал Шумяата.
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Отмечается, что после закрытия торговых центров мужчина пользовался барами, ресторанами. В дорогих брендовых магазинах он спокойно одевался, подбирая для себя одежду по размеру.
Однако удача в конце концов отвернулась от него, поскольку мужчину заметили и схватили сотрудники службы безопасности одного из торговых центров Варшавы, после чего была вызвана полиция. Оказалось, что это был не первый подобный случай. Ранее мужчина прятался в другом торговом центре, где после закрытия похитил деньги из нескольких касс, рассказал представитель полиции.
Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом. Суд согласился с ходатайством прокурора и постановил арестовать мужчину на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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