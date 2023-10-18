СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны
New Voice: офис Зеленского думает вернуть Маляр на должность замминистра обороны
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР, передает украинское издание New Voice.
"В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр, которая во времена (предыдущего министра обороны Украины) Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, в министерство ищут топ-менеджера, который мог бы вести указанное направление. Сейчас в ведомстве нет человека, который бы на высшем уровне отвечал за информполитику и коммуникацию со СМИ, этим занималась Маляр. "Но Калмыкова (нынешняя замминистра - ред.) с информнаправлением не справляется, — там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр", - отмечает издание со ссылкой на источник.
Уточняется, что альтернативным кандидатом на эту позицию является представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Он хороший спикер, о нем положительно отзываются военные. Но его не хочет отпускать Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками", — отмечается в сообщении. Издание обратилось за комментарием к Череватому, но тот не прокомментировал свое возможное назначение. Маляр на момент публикации материала тоже не ответила изданию. В минобороны ответили, что не могут прокомментировать информацию о возвращении Маляр в ведомство.
Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что правительство Украины уволило заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.