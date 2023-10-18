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СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны - РИА Новости, 18.10.2023
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15:23 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/malyar-1903626463.html
СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны
СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны
Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:23
2023-10-18T15:23
в мире
украина
анна маляр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР, передает украинское издание New Voice. "В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр, которая во времена (предыдущего министра обороны Украины) Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, в министерство ищут топ-менеджера, который мог бы вести указанное направление. Сейчас в ведомстве нет человека, который бы на высшем уровне отвечал за информполитику и коммуникацию со СМИ, этим занималась Маляр. "Но Калмыкова (нынешняя замминистра - ред.) с информнаправлением не справляется, — там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр", - отмечает издание со ссылкой на источник. Уточняется, что альтернативным кандидатом на эту позицию является представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Он хороший спикер, о нем положительно отзываются военные. Но его не хочет отпускать Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками", — отмечается в сообщении. Издание обратилось за комментарием к Череватому, но тот не прокомментировал свое возможное назначение. Маляр на момент публикации материала тоже не ответила изданию. В минобороны ответили, что не могут прокомментировать информацию о возвращении Маляр в ведомство. Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что правительство Украины уволило заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html
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в мире, украина, анна маляр, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны

New Voice: офис Зеленского думает вернуть Маляр на должность замминистра обороны

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР, передает украинское издание New Voice.
"В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр, которая во времена (предыдущего министра обороны Украины) Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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По данным издания, в министерство ищут топ-менеджера, который мог бы вести указанное направление. Сейчас в ведомстве нет человека, который бы на высшем уровне отвечал за информполитику и коммуникацию со СМИ, этим занималась Маляр. "Но Калмыкова (нынешняя замминистра - ред.) с информнаправлением не справляется, — там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр", - отмечает издание со ссылкой на источник.
Уточняется, что альтернативным кандидатом на эту позицию является представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Он хороший спикер, о нем положительно отзываются военные. Но его не хочет отпускать Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками", — отмечается в сообщении. Издание обратилось за комментарием к Череватому, но тот не прокомментировал свое возможное назначение. Маляр на момент публикации материала тоже не ответила изданию. В минобороны ответили, что не могут прокомментировать информацию о возвращении Маляр в ведомство.
Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что правительство Украины уволило заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.
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