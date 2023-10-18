https://ria.ru/20231018/malyar-1903626463.html

СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны

СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: в Киеве думают вернуть Маляр на должность замминистра обороны

Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:23

2023-10-18T15:23

2023-10-18T15:23

в мире

украина

анна маляр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860837080_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_708afbad5f07296330269e72c9f92bec.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского думает над тем, чтобы вернуть уволенную с поста замминистра обороны Анну Маляр, которая ранее объяснила коммуникационным сбоем свое неподтвердившееся заявление о якобы имевшем место взятии Андреевки в ДНР, передает украинское издание New Voice. "В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр, которая во времена (предыдущего министра обороны Украины) Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, в министерство ищут топ-менеджера, который мог бы вести указанное направление. Сейчас в ведомстве нет человека, который бы на высшем уровне отвечал за информполитику и коммуникацию со СМИ, этим занималась Маляр. "Но Калмыкова (нынешняя замминистра - ред.) с информнаправлением не справляется, — там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными. Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр", - отмечает издание со ссылкой на источник. Уточняется, что альтернативным кандидатом на эту позицию является представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Он хороший спикер, о нем положительно отзываются военные. Но его не хочет отпускать Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками", — отмечается в сообщении. Издание обратилось за комментарием к Череватому, но тот не прокомментировал свое возможное назначение. Маляр на момент публикации материала тоже не ответила изданию. В минобороны ответили, что не могут прокомментировать информацию о возвращении Маляр в ведомство. Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что правительство Украины уволило заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, анна маляр, вооруженные силы украины