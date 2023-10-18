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Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы - РИА Новости, 18.10.2023
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14:41 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html
Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы
Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы - РИА Новости, 18.10.2023
Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы
Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:41
2023-10-18T14:41
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине", - сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что сейчас не хотят создавать семью, "заводят кошечек и живут". "А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Они обязательства на себя не возьмут, они боятся этого", - добавил Володин. Спикер ГД подчеркнул, что комитет ГД по вопросам семьи должен заняться этим вопросом.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы

Володин: нужно со школы воспитывать мальчиков, чтобы они готовились стать отцами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что сейчас не хотят создавать семью, "заводят кошечек и живут". "А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Они обязательства на себя не возьмут, они боятся этого", - добавил Володин. Спикер ГД подчеркнул, что комитет ГД по вопросам семьи должен заняться этим вопросом.
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