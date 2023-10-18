https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html

Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы

Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы - РИА Новости, 18.10.2023

Володин предложил готовить мальчиков к отцовству и отношениям со школы

Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:41

2023-10-18T14:41

2023-10-18T14:41

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе, в семье, и к женщине", - сказал он на пленарном заседании. Володин отметил, что сейчас не хотят создавать семью, "заводят кошечек и живут". "А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Они обязательства на себя не возьмут, они боятся этого", - добавил Володин. Спикер ГД подчеркнул, что комитет ГД по вопросам семьи должен заняться этим вопросом.

https://ria.ru/20230826/demografiya-1892327481.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вячеслав володин, госдума рф