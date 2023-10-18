Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 18.10.2023 (обновлено: 00:29 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/makron-1903484204.html
СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе
СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон перенёс визит в Швецию, запланированный на следующую неделю, на фоне теракта в Брюсселе и обострения ситуации с безопасностью РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:26
2023-10-18T00:29
франция
швеция
брюссель
эммануэль макрон
хамас
исламское государство
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенёс визит в Швецию, запланированный на следующую неделю, на фоне теракта в Брюсселе и обострения ситуации с безопасностью в Европе, сообщил телеканал TF1. "Государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Швецию, запланированный на 24 и 25 октября, перенесен на более позднюю дату по причине текущей повестки, включая войну ХАМАС и Израиля, террористическую атаку против двух шведских граждан в Брюсселе, а также убийство учителя Доминика Бернара в Аррасе", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники. Визит в Швецию должен был быть посвящён вопросам двустороннего сотрудничества и должен был стать первым с 2000 года визитом президента Франции в скандинавскую страну. При этом Макрон, находящийся в Албании, ранее сообщил, что "в ближайшие дни или недели" посетит Ближний Восток, "когда это будет полезно и когда будет очень конкретная повестка и возможность прийти к соглашениям". В пятницу 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231017/detali-1903403068.html
франция
швеция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, швеция, брюссель, эммануэль макрон, хамас, исламское государство, в мире
Франция, Швеция, Брюссель, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Исламское государство, В мире
СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе

TF1: Макрон перенес визит в Швецию из-за ухудшения безопасности в Европе

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенёс визит в Швецию, запланированный на следующую неделю, на фоне теракта в Брюсселе и обострения ситуации с безопасностью в Европе, сообщил телеканал TF1.
«
"Государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Швецию, запланированный на 24 и 25 октября, перенесен на более позднюю дату по причине текущей повестки, включая войну ХАМАС и Израиля, террористическую атаку против двух шведских граждан в Брюсселе, а также убийство учителя Доминика Бернара в Аррасе", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.
Визит в Швецию должен был быть посвящён вопросам двустороннего сотрудничества и должен был стать первым с 2000 года визитом президента Франции в скандинавскую страну.
При этом Макрон, находящийся в Албании, ранее сообщил, что "в ближайшие дни или недели" посетит Ближний Восток, "когда это будет полезно и когда будет очень конкретная повестка и возможность прийти к соглашениям".
В пятницу 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.

* Террористическая организация, запрещена в России
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
Вчера, 17:18
 
ФранцияШвецияБрюссельЭммануэль МакронХАМАСИсламское государствоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала