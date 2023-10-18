СМИ: Макрон перенес визит в Швецию на фоне теракта в Брюсселе
TF1: Макрон перенес визит в Швецию из-за ухудшения безопасности в Европе
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенёс визит в Швецию, запланированный на следующую неделю, на фоне теракта в Брюсселе и обострения ситуации с безопасностью в Европе, сообщил телеканал TF1.
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"Государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Швецию, запланированный на 24 и 25 октября, перенесен на более позднюю дату по причине текущей повестки, включая войну ХАМАС и Израиля, террористическую атаку против двух шведских граждан в Брюсселе, а также убийство учителя Доминика Бернара в Аррасе", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.
Визит в Швецию должен был быть посвящён вопросам двустороннего сотрудничества и должен был стать первым с 2000 года визитом президента Франции в скандинавскую страну.
При этом Макрон, находящийся в Албании, ранее сообщил, что "в ближайшие дни или недели" посетит Ближний Восток, "когда это будет полезно и когда будет очень конкретная повестка и возможность прийти к соглашениям".
В пятницу 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
* Террористическая организация, запрещена в России
* Террористическая организация, запрещена в России