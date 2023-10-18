https://ria.ru/20231018/machete-1903575945.html

Житель Ярославской области в конфликте отрубил мачете кисть руки оппоненту

Житель Ярославской области в конфликте отрубил мачете кисть руки оппоненту - РИА Новости, 18.10.2023

Житель Ярославской области в конфликте отрубил мачете кисть руки оппоненту

Полиция задержала мужчину, который в ходе ссоры со знакомым отрубил ему ножом-мачете кисть руки, сообщает УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:45

2023-10-18T12:45

2023-10-18T13:13

происшествия

ярославская область

россия

некоузский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в ходе ссоры со знакомым отрубил ему ножом-мачете кисть руки, сообщает УМВД по Ярославской области. "В полицию Некоузского района поступило сообщение из медучреждения о том, что госпитализирован мужчина 1990 года рождения с травматической ампутацией левой кисти руки, а также с резаными ранами. Полицейскими установлено, что травма была причинена гражданину в результате конфликта", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ярославские полицейские во взаимодействии с тверскими коллегами по горячим следам задержали подозреваемого на территории Тверской области – им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1989 года рождения. "Произошел у нас конфликт… Порезал его мачете", - рассказал подозреваемый на опубликованном УМВД видео его беседы с полицейским. Отвечая на вопросы, он сообщил, что после инцидента "сел в машину и уехал", что осознает, что совершил преступление, и раскаивается. Где мужчина взял нож-мачете, не уточняется. "В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - информирует УМВД по Ярославской области, отмечая, что санкция статьи УК РФ, которую вменяют подозреваемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html

https://ria.ru/20230912/protez-1895873466.html

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россия

некоузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, россия, некоузский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)