Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 18.10.2023
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель
В результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:57
2023-10-18T19:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. В результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено здание детского сада, сообщили в Telegram-канале местной администрации. "Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель", - говорится в сообщении. Также сообщается, что комиссия на месте обстрела оценила ущерб и будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации пострадавшим.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель

Власти сообщили о гибели мирного жителя при украинском обстреле Гончаровки в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. В результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено здание детского сада, сообщили в Telegram-канале местной администрации.
"Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что комиссия на месте обстрела оценила ущерб и будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации пострадавшим.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала