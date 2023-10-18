https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 18.10.2023
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель
В результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:57
2023-10-18T19:57
2023-10-18T19:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. В результате украинского обстрела населенного пункта Гончаровка Сватовского района в Луганской Народной Республики, погиб мирный житель и частично разрушено здание детского сада, сообщили в Telegram-канале местной администрации. "Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель", - говорится в сообщении. Также сообщается, что комиссия на месте обстрела оценила ущерб и будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации пострадавшим.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
луганская народная республика
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
При обстреле Гончаровки в ЛНР погиб мирный житель
Власти сообщили о гибели мирного жителя при украинском обстреле Гончаровки в ЛНР