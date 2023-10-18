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Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню - РИА Новости, 18.10.2023
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11:23 18.10.2023 (обновлено: 13:26 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/lisa-1903544668.html
Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню
Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню - РИА Новости, 18.10.2023
Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню
Ветеринары зашили лапу лисице Боне, которая поступила в клинику с резаной раной, сообщили на странице Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:23
2023-10-18T13:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Ветеринары зашили лапу лисице Боне, которая поступила в клинику с резаной раной, сообщили на странице Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в социальной сети "ВКонтакте","На этой неделе в клинику привезли прекрасную лисичку Боню. У нее был сильный разрез на одной из лап. Красавице лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения", — говорится в материале. Специалисты клиники отметили, что домашние питомцы или животные из контактных зоопарков могут травмироваться из-за недостаточного внимания со стороны владельцев во время прогулок, перевозок и содержания животных. Сейчас лисица Боня выздоравливает. Ветеринары надеются, что в дальнейшем животное и его хозяева будут аккуратнее.
https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html
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вологда
Хорошие новости, Вологда
Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню

Вологодские ветеринары зашили лапу лисице Боне, поступившей с резаной раной

© Вологодская межрайонная СББЖЛисица Боня, спасенная в вологодской ветеринарной поликлинике
Лисица Боня, спасенная в вологодской ветеринарной поликлинике
© Вологодская межрайонная СББЖ
Лисица Боня, спасенная в вологодской ветеринарной поликлинике
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Ветеринары зашили лапу лисице Боне, которая поступила в клинику с резаной раной, сообщили на странице Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в социальной сети "ВКонтакте",
«
"На этой неделе в клинику привезли прекрасную лисичку Боню. У нее был сильный разрез на одной из лап. Красавице лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения", — говорится в материале.
Специалисты клиники отметили, что домашние питомцы или животные из контактных зоопарков могут травмироваться из-за недостаточного внимания со стороны владельцев во время прогулок, перевозок и содержания животных.
Сейчас лисица Боня выздоравливает. Ветеринары надеются, что в дальнейшем животное и его хозяева будут аккуратнее.
Лисица - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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