https://ria.ru/20231018/lisa-1903544668.html

Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню

Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню - РИА Новости, 18.10.2023

Вологодские ветеринары успешно прооперировали лисицу Боню

Ветеринары зашили лапу лисице Боне, которая поступила в клинику с резаной раной, сообщили на странице Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:23

2023-10-18T11:23

2023-10-18T13:26

хорошие новости

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Ветеринары зашили лапу лисице Боне, которая поступила в клинику с резаной раной, сообщили на странице Вологодской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в социальной сети "ВКонтакте","На этой неделе в клинику привезли прекрасную лисичку Боню. У нее был сильный разрез на одной из лап. Красавице лисе сделали наркоз и аккуратно зашили лапку, предварительно прочистив полость от загрязнения", — говорится в материале. Специалисты клиники отметили, что домашние питомцы или животные из контактных зоопарков могут травмироваться из-за недостаточного внимания со стороны владельцев во время прогулок, перевозок и содержания животных. Сейчас лисица Боня выздоравливает. Ветеринары надеются, что в дальнейшем животное и его хозяева будут аккуратнее.

https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html

вологда

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вологда