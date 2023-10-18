https://ria.ru/20231018/lgoty-1903616111.html

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцам "Вагнера" с получением льгот

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцам "Вагнера" с получением льгот - РИА Новости, 18.10.2023

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцам "Вагнера" с получением льгот

Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" будет помогать бойцам группы "Вагнер" с получением удостоверений ветеранов и инвалидов... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:44

2023-10-18T14:44

2023-10-18T14:44

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" будет помогать бойцам группы "Вагнер" с получением удостоверений ветеранов и инвалидов боевых действий и соответствующих льгот, заявила глава фонда Анна Цивилева. На встрече с участниками СВО и членами их семей в нижегородском филиале фонда она рассказала, как организация помогает получать документы ветеранам. Она отметила, что фонд тесно сотрудничает с Минобороны РФ. "Мы начали переговоры с ЧВК "Вагнер" ещё до трагических историй. Мы ездили в Санкт-Петербург, они приезжали в наш центральный филиал фонда в Москве. Мы встречались в Петербурге с главным юристом, который сейчас отвечает за сбор документов. Мы выступили инициаторами в Минобороны для того, чтобы была создана специализированная комиссия по ЧВК "Вагнер", чтобы они собирали документы, которые им привозит юрист, рассматривали их и выдавали", - сказала Цивилева. По ее словам, выдавать удостоверения ветеранов и инвалидов боевых действий бойцам "Вагнера", скорее всего, будут через фонд "Защитники Отечества", чтобы за ними не приходилось ездить в Москву и Санкт-Петербург. Получить документы можно будет в местных филиалах фонда, либо, если у человека нет возможности приехать из-за ранения, социальный координатор приедет к нему домой и привезёт это удостоверение. Она добавила, что это делается для того, "чтобы у людей, которые героически защищали интересы России в рамках ЧВК, было понимание, что они включены в справедливый круг внимания и заботы, и в будущем все льготы у них будут в равной доступности". "Завтра, в четверг, у нас заседание первое комиссии", - подчеркнула глава фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html

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общество, санкт-петербург, россия, москва