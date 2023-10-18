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Лавров прибыл в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023
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12:27 18.10.2023 (обновлено: 13:32 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/lavrov-1903566304.html
Лавров прибыл в КНДР
Лавров прибыл в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров прибыл в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:27
2023-10-18T13:32
дальний восток
россия
пхеньян
сергей лавров
цой сон хи
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министерства встречали около двух сотен северокорейских граждан – в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
https://ria.ru/20231017/kndr-1903226391.html
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дальний восток, россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын, в мире
Дальний Восток, Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, В мире
Лавров прибыл в КНДР

Лавров прибыл в КНДР с двухдневным визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
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Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министерства встречали около двух сотен северокорейских граждан – в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.
Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.
Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.
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Дальний ВостокРоссияПхеньянСергей ЛавровЦой Сон ХиКим Чен ЫнВ мире
 
 
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