https://ria.ru/20231018/lavrov-1903566304.html

Лавров прибыл в КНДР

Лавров прибыл в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023

Лавров прибыл в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:27

2023-10-18T12:27

2023-10-18T13:32

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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министерства встречали около двух сотен северокорейских граждан – в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.

https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын, в мире