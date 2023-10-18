https://ria.ru/20231018/lavrov-1903566304.html
Лавров прибыл в КНДР
Лавров прибыл в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров прибыл в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:27
2023-10-18T12:27
2023-10-18T13:32
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министерства встречали около двух сотен северокорейских граждан – в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
https://ria.ru/20231017/kndr-1903226391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын, в мире
Дальний Восток, Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, В мире
ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
.
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Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министерства встречали около двух сотен северокорейских граждан – в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.
Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.
Визит министра проходит через несколько недель после поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
по Дальнему Востоку и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
на космодроме "Восточный".
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне
в 2009 и 2004 году.
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