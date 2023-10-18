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В КНДР организовали концерт в честь приезда Лаврова - РИА Новости, 18.10.2023
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20:21 18.10.2023 (обновлено: 20:48 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kontsert-1903698775.html
В КНДР организовали концерт в честь приезда Лаврова
В КНДР организовали концерт в честь приезда Лаврова - РИА Новости, 18.10.2023
В КНДР организовали концерт в честь приезда Лаврова
Торжественный концерт с исполнением песен на русском языке подготовили в КНДР в честь приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщается в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:21
2023-10-18T20:48
россия
сергей лавров
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Торжественный концерт с исполнением песен на русском языке подготовили в КНДР в честь приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщается в официальном аккаунте МИД России в Telegram. Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом. У него запланированы переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Этот визит проходит через месяц после поездки лидера КНДР Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области. "Потрясающие исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка", - говорится в сообщении. Там же опубликована видеозапись с исполнением попурри из российских песен, в том числе композиции "Вперед, Россия", "Россия, твое имя шепчут волны", "Нам нужна одна победа" и другие. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html
россия
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Торжественный концерт в Пхеньяне в честь прибытия Лаврова в КНДР
Северокорейская сторона организовала в Пхеньяне торжественный концерт в честь официального визита (https://t.me/MID_Russia/32095) российской делегации во главе с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Потрясающие исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка.
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россия, сергей лавров, ким чен ын, кндр (северная корея)
Россия, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
В КНДР организовали концерт в честь приезда Лаврова

В КНДР подготовили торжественный концерт в честь приезда Лаврова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Торжественный концерт с исполнением песен на русском языке подготовили в КНДР в честь приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщается в официальном аккаунте МИД России в Telegram.
Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом. У него запланированы переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Этот визит проходит через месяц после поездки лидера КНДР Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области.
"Потрясающие исполнители и музыканты продемонстрировали не только прекрасные вокальные и инструментальные способности, но и глубокое знание русской культуры и русского языка", - говорится в сообщении.
Там же опубликована видеозапись с исполнением попурри из российских песен, в том числе композиции "Вперед, Россия", "Россия, твое имя шепчут волны", "Нам нужна одна победа" и другие.
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
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