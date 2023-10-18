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В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете - РИА Новости, 18.10.2023
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18:34 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903678335.html
В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете
В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете - РИА Новости, 18.10.2023
В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете
Правоохранительные органы проводят проверку после конфликтной ситуации между двумя пятиклассниками в туалете московской школы № 2025, один школьник переведен в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:34
2023-10-18T18:34
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку после конфликтной ситуации между двумя пятиклассниками в туалете московской школы № 2025, один школьник переведен в другой класс, второй - поставлен на внутришкольный учет, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы №2025 Ольга Артемьева. "Двенадцатого октября в мужском туалете между учениками пятого класса произошла конфликтная ситуация. Администрация школы незамедлительно организовала встречу с ребятами и их родителями при участии педагога-психолога, социального педагога, а также специалиста комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время совместно с семьёй принято решение о переводе одного из ребят в другой класс. Он уже познакомился с новым коллективом и чувствует себя комфортно", - рассказала Артемьева. Она отметила, что второй школьник поставлен на внутришкольный учет, с ним запланирована индивидуальная профилактическая работа. "В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка. Школа находится на связи с семьями обоих мальчиков и планомерно прорабатывает сложившуюся ситуацию", - добавила директор.
https://ria.ru/20231017/shkolnik-1903406494.html
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
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общество
Общество
В московской школе проведут проверку после конфликта детей в туалете

В московской школе проведут проверку после конфликта пятиклассников в туалете

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку после конфликтной ситуации между двумя пятиклассниками в туалете московской школы № 2025, один школьник переведен в другой класс, второй - поставлен на внутришкольный учет, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы №2025 Ольга Артемьева.
«
"Двенадцатого октября в мужском туалете между учениками пятого класса произошла конфликтная ситуация. Администрация школы незамедлительно организовала встречу с ребятами и их родителями при участии педагога-психолога, социального педагога, а также специалиста комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время совместно с семьёй принято решение о переводе одного из ребят в другой класс. Он уже познакомился с новым коллективом и чувствует себя комфортно", - рассказала Артемьева.
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Она отметила, что второй школьник поставлен на внутришкольный учет, с ним запланирована индивидуальная профилактическая работа.
«
"В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка. Школа находится на связи с семьями обоих мальчиков и планомерно прорабатывает сложившуюся ситуацию", - добавила директор.
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