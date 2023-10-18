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Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 18.10.2023

Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

Президент РФ Владимир Путин полагает, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, такое впечатление у него сложилось после... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:55

2023-10-18T12:55

2023-10-18T13:10

владимир путин

украина

россия

китай

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин полагает, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, такое впечатление у него сложилось после разговора с пятью лидерами региона."Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай."Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну - у меня так сложилось впечатление, таких практически нет", - добавил президент РФ.

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владимир путин, украина, россия, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году