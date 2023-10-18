https://ria.ru/20231018/kndr-1903644772.html

Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость - РИА Новости, 18.10.2023

Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:32

2023-10-18T16:32

2023-10-18T16:45

в мире

россия

кндр (северная корея)

сергей лавров

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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу", - сказал Лавров в ходе своего визита в КНДР.Он добавил, что КНДР одна из немногих стран, которые открыто заявляют о своей солидарности с Россией, говорят об этом прямо.

https://ria.ru/20231013/obvinenie-1902664469.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, кндр (северная корея), сергей лавров