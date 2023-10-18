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Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость - РИА Новости, 18.10.2023
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16:32 18.10.2023 (обновлено: 16:45 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kndr-1903644772.html
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:32
2023-10-18T16:45
в мире
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу", - сказал Лавров в ходе своего визита в КНДР.Он добавил, что КНДР одна из немногих стран, которые открыто заявляют о своей солидарности с Россией, говорят об этом прямо.
https://ria.ru/20231013/obvinenie-1902664469.html
россия
кндр (северная корея)
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в мире, россия, кндр (северная корея), сергей лавров
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Лавров: Россия поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу", - сказал Лавров в ходе своего визита в КНДР.
Он добавил, что КНДР одна из немногих стран, которые открыто заявляют о своей солидарности с Россией, говорят об этом прямо.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
13 октября, 20:08
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Сергей Лавров
 
 
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