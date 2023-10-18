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Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:32
2023-10-18T16:32
2023-10-18T16:45
в мире
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает стремление властей КНДР отстаивать независимость страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу", - сказал Лавров в ходе своего визита в КНДР.Он добавил, что КНДР одна из немногих стран, которые открыто заявляют о своей солидарности с Россией, говорят об этом прямо.
https://ria.ru/20231013/obvinenie-1902664469.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), сергей лавров
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Лавров: Россия поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость