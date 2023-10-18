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Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года - РИА Новости, 18.10.2023
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12:47 18.10.2023 (обновлено: 13:15 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/kitay-1903576435.html
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года - РИА Новости, 18.10.2023
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:47
2023-10-18T13:15
китай
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание ещё на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231018/peregovory-1903501579.html
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китай, россия, владимир путин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Экономика
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года

Путин: Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание ещё на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Путин принимает участие в российско-китайских переговорах - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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