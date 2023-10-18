https://ria.ru/20231018/kitay-1903576435.html
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года - РИА Новости, 18.10.2023
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:47
2023-10-18T12:47
2023-10-18T13:15
китай
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание ещё на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231018/peregovory-1903501579.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Экономика
Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
Путин: Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание ещё на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов