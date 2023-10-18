https://ria.ru/20231018/kitay-1903576435.html

Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года

Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года - РИА Новости, 18.10.2023

Мишустин и премьер Китая подпишут план взаимодействия до 2030 года

Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:47

2023-10-18T12:47

2023-10-18T13:15

китай

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьеры России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, он будет конкретным и существенным, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание ещё на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20231018/peregovory-1903501579.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, экономика