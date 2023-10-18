https://ria.ru/20231018/kitay-1903496913.html

ВВП Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2 процента

ВВП Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2 процента - РИА Новости, 18.10.2023

ВВП Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2 процента

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в среду данные... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:14

2023-10-18T05:14

2023-10-18T05:41

китай

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро Китая. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 91,302 триллиона юаней (12,5 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 5,637 триллиона юаней (771 миллиард долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 4,4% - до 35,365 триллиона юаней (4,8 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 6%, составив 50,3 триллиона юаней (6,87 триллиона долларов).В первом квартале 2023 года валовый внутренний продукт Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5%, во втором – на 6,3%, в третьем – на 4,9%. При этом, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 1,3% по сравнению с показателем второго квартала этого года.Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

https://ria.ru/20230911/kitay-1895571654.html

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