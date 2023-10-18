https://ria.ru/20231018/kherson-1903535781.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 18.10.2023

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

Офис генпрокурора Украины заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:45

2023-10-18T10:45

2023-10-18T10:45

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Ранее в среду в ряде регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как следует из сообщения генпрокуратуры в Telegram-канале, взрывами "повреждены объекты гражданской инфраструктуры" в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала частью РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , киев, украина