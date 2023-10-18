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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 18.10.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
Офис генпрокурора Украины заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:45
2023-10-18T10:45
2023-10-18T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
киев
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Ранее в среду в ряде регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как следует из сообщения генпрокуратуры в Telegram-канале, взрывами "повреждены объекты гражданской инфраструктуры" в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала частью РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Киев, Украина
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывы повредили инфраструктуру