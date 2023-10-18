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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/kharkov-1903559966.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове в среду произошли взрывы, в Харьковской области звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:14
2023-10-18T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Харькове в среду произошли взрывы, в Харьковской области звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в среду объявили в четырех областях Украины - Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской. Сигнал тревоги раздался в регионах в промежутке с 11.47 до 11.49 (совпадает с мск). Ранее в среду тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html
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в мире, харьковская область, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Страна.ua" сообщила о взрывах и воздушной тревоге в Харькове

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Харькове в среду произошли взрывы, в Харьковской области звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в среду объявили в четырех областях Украины - Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской. Сигнал тревоги раздался в регионах в промежутке с 11.47 до 11.49 (совпадает с мск).
Ранее в среду тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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