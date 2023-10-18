https://ria.ru/20231018/kharkov-1903559966.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове в среду произошли взрывы, в Харьковской области звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:14
2023-10-18T12:14
2023-10-18T12:14
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Харькове в среду произошли взрывы, в Харьковской области звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в среду объявили в четырех областях Украины - Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской. Сигнал тревоги раздался в регионах в промежутке с 11.47 до 11.49 (совпадает с мск). Ранее в среду тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Страна.ua" сообщила о взрывах и воздушной тревоге в Харькове