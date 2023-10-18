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ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице - РИА Новости, 18.10.2023
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16:24 18.10.2023 (обновлено: 16:48 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/khamas-1903642583.html
ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице
ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице - РИА Новости, 18.10.2023
ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице
Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что оно представит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:24
2023-10-18T16:48
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что оно представит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Бархум отметил, что у движения есть комитет, который собирает доказательства причастности Израиля к атакам в Газе, в том числе на больницу. Доказательств последнего "много", добавил он."ХАМАС опубликует все доказательства..., которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам", - приводит издание Newsweek слова Бархума.По его информации, Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами через несколько часов после того, как служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с сотрудниками учреждения с угрозой "взорвать больницу".Как утверждает Бархум, Израиль на сегодняшний день высказал угрозы в адрес по меньшей мере трех больниц в секторе Газа о том, что их подвергнут атакам.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/zvonki-1903634037.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице

ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

© AP Photo / STRПротесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / STR
Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что оно представит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки
Вчера, 15:48
Бархум отметил, что у движения есть комитет, который собирает доказательства причастности Израиля к атакам в Газе, в том числе на больницу. Доказательств последнего "много", добавил он.
"ХАМАС опубликует все доказательства..., которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам", - приводит издание Newsweek слова Бархума.
По его информации, Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами через несколько часов после того, как служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с сотрудниками учреждения с угрозой "взорвать больницу".
Как утверждает Бархум, Израиль на сегодняшний день высказал угрозы в адрес по меньшей мере трех больниц в секторе Газа о том, что их подвергнут атакам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Израиль представит в ООН доказательства непричастности к атаке на больницу
Вчера, 15:38
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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