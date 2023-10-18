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В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии - РИА Новости, 18.10.2023
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04:47 18.10.2023 (обновлено: 06:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/khamas-1903495709.html
В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии
В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии - РИА Новости, 18.10.2023
В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии
Израильская армия будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:47
2023-10-18T06:00
в мире
израиль
сша
иран
скотт риттер
джо байден
хамас
хезболла
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Израильская армия будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели", — заявил эксперт.По мнению Риттера, ХАМАС готов к наземной операции и нарочно заманивает Израиль в "смертельную ловушку".Аналитик выразил уверенность в том, что американский президент Джо Байден осознает не только невозможность победы Израиля, но и неспособность США помочь ему в случае втягивания в конфликт ливанского движения "Хезболлах" и Ирана.&quot;У нас нет для этого сил. Поэтому нам нужно покончить с этим конфликтом сейчас. Вот, что президент собирается сказать Израилю&quot;, — отметил Риттер.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492637.html
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в мире, израиль, сша, иран, скотт риттер, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Скотт Риттер, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США рассказали, что приготовил ХАМАС для израильской армии

Экс-разведчик Риттер: израильская армия будет уничтожена в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Израильская армия будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели", — заявил эксперт.
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По мнению Риттера, ХАМАС готов к наземной операции и нарочно заманивает Израиль в "смертельную ловушку".
Аналитик выразил уверенность в том, что американский президент Джо Байден осознает не только невозможность победы Израиля, но и неспособность США помочь ему в случае втягивания в конфликт ливанского движения "Хезболлах" и Ирана.
«

"У нас нет для этого сил. Поэтому нам нужно покончить с этим конфликтом сейчас. Вот, что президент собирается сказать Израилю", — отметил Риттер.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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В миреИзраильСШАИранСкотт РиттерДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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