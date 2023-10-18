https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html

Палестинцам угрожает гуманитарная катастрофа, заявили в БАПОР

Палестинцам угрожает гуманитарная катастрофа, заявили в БАПОР - РИА Новости, 18.10.2023

Палестинцам угрожает гуманитарная катастрофа, заявили в БАПОР

Гуманитарная катастрофа угрожает более чем 2 миллионам палестинцев, проживающих в секторе Газа в связи с надвигающимся истощением запасов продовольствия, заявил РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:01

2023-10-18T21:01

2023-10-18T21:01

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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа угрожает более чем 2 миллионам палестинцев, проживающих в секторе Газа в связи с надвигающимся истощением запасов продовольствия, заявил РИА Новости представитель Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Аднан Абу Хасна. По словам Абу Хасна, в настоящий момент "вынужденными переселенцами стала половина населения сектора Газа". Один миллион человек, отмечает он, стали бездомными вследствие разрушения их домов, либо они вынуждены были покинуть свои жилища опасаясь за свою жизнь из-за ударов израильской армии. "Мы в БАПОР размещаем полмиллиона человек в приютах и школах, которые мы переоборудовали для приема перемещенных семей. Эта цифра в три раза превышает наши и без того ограниченные возможности. Мы обеспечиваем их водой и одной лепешкой хлеба из расчета на человека в день", - сказал представитель БАПОР. По его словам, в результате израильских бомбардировок были повреждены 22 приюта. "Это были школы, которые мы превратили в приюты. Последней из них была школа в Аль-Магхази, которая принимала десятки палестинских семей. В результате бомбардировки погибли восемь человек", - сообщил он. Он также сообщил, что водопроводные станции в секторе Газа полностью прекратили свою работу из-за отключения электроэнергии. Не работают также опреснительные станции и муниципальные водонасосные станции. По его словам, БАПОР отправило срочную просьбу о предоставлении сектору 4 миллионов долларов, эта сумма была быстро собрана благодаря донорам, однако деньги пока так и не дошли из-за закрытия погранперехода "Рафах". "Просим о необходимой срочной доставки помощи, мы готовы принять ее на переходах и контролировать ее распределение… призываем всех объединиться ради одной цели – спасти жизни 2 миллионов человек, их жизни находятся в реальной опасности", - добавил Аднан Абу Хасна. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/sovbez-1903703112.html

https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903700968.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году