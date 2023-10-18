https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины
"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2023
"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины
Ситуация на Украине становится все более опасной из-за риска войны США с Россией, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:09
2023-10-18T09:09
2023-10-18T09:09
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация на Украине становится все более опасной из-за риска войны США с Россией, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, она становится все более опасной просто потому, что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Пока такая вероятность существует, мы находимся под угрозой в Штатах и Европе", — указал эксперт.Он предупредил, что нестабильная обстановка в Среднем востоке также может представлять риски для ситуации в мире."Cитуация становится опаснее, чем многие американцы могут представить", — резюмировал Макгрегор.В этом месяце уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не желает прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
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россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, марк милли, политика, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Марк Милли, Политика, В мире
"Мы в опасности". В США испугались возможной катастрофы из-за Украины
Макгрегор: ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с Россией