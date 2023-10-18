https://ria.ru/20231018/izrail-1903586240.html

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 18.10.2023

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:10

2023-10-18T13:10

2023-10-18T13:19

израиль

палестина

в мире

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.В документе, размешенном на сайте МИД, говорится, что вечером 17 октября в результате ракетного удара была разрушена больница "Аль-Ахли" в центральной части сектора Газа. По информации министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше 1 тысячи получили ранения. Подавляющее большинство из них – пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей."Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", - указывается в заявлении.Стороны палестино-израильского конфликта возложили вину друг на друга за трагедию в Газе: в Палестине заявили, что удар по больнице нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Позднее в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он заметил, что "похоже, это (удар) было сделано другой командой, не вами".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

израиль, палестина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр