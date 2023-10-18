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МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 18.10.2023
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13:10 18.10.2023 (обновлено: 13:19 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/izrail-1903586240.html
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину - РИА Новости, 18.10.2023
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину
Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:10
2023-10-18T13:19
израиль
палестина
в мире
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.В документе, размешенном на сайте МИД, говорится, что вечером 17 октября в результате ракетного удара была разрушена больница "Аль-Ахли" в центральной части сектора Газа. По информации министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше 1 тысячи получили ранения. Подавляющее большинство из них – пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей."Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", - указывается в заявлении.Стороны палестино-израильского конфликта возложили вину друг на друга за трагедию в Газе: в Палестине заявили, что удар по больнице нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Позднее в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он заметил, что "похоже, это (удар) было сделано другой командой, не вами".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html
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израиль, палестина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Израиль, Палестина, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

МИД России вновь рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе, напомнил о рекомендации гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.
В документе, размешенном на сайте МИД, говорится, что вечером 17 октября в результате ракетного удара была разрушена больница "Аль-Ахли" в центральной части сектора Газа. По информации министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше 1 тысячи получили ранения. Подавляющее большинство из них – пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
"Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", - указывается в заявлении.
Стороны палестино-израильского конфликта возложили вину друг на друга за трагедию в Газе: в Палестине заявили, что удар по больнице нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле
13 октября, 15:48
В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Позднее в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он заметил, что "похоже, это (удар) было сделано другой командой, не вами".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
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