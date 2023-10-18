https://ria.ru/20231018/izrail-1903579726.html

Израиль направил ООН доказательства непричастности к удару по больнице

Израиль направил ООН доказательства непричастности к удару по больнице - РИА Новости, 18.10.2023

Израиль направил ООН доказательства непричастности к удару по больнице

Израиль предоставил участникам запланированного на эту среду заседания Совбеза ООН данные, в том числе различные видеоматериалы, доказывающие непричастность... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:52

2023-10-18T12:52

2023-10-18T13:07

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Израиль предоставил участникам запланированного на эту среду заседания Совбеза ООН данные, в том числе различные видеоматериалы, доказывающие непричастность страны к удару по больнице в Газе, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. "Мы туда переслали различные видеоматериалы…, чтобы использовать это, во-вторых, когда будет происходить заседание Совбеза, чтобы у них тоже эти данные были перед собой", - сказал он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, какие доказательства израильская сторона намерена предоставить членам Совбеза ООН в свете предстоящего заседания в Нью-Йорке. Глава дипмиссии Израиля в России также отметил, что ознакомился с заявлением МИД России о ситуации вокруг удара по больнице в Газе. Сегодня на 17.00 мск запланировано запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что нанесение ракетного удара по больнице в Газе Россия квалифицирует как преступление и акт расчеловечивания. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад.

https://ria.ru/20231018/udar-1903571034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, мария захарова, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году