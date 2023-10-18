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Байден прибыл в Израиль - РИА Новости, 18.10.2023
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10:56 18.10.2023 (обновлено: 11:13 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/izrail-1903538706.html
Байден прибыл в Израиль
Байден прибыл в Израиль - РИА Новости, 18.10.2023
Байден прибыл в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:56
2023-10-18T11:13
в мире
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.
https://ria.ru/20231018/khamas-1903495709.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден прибыл в Израиль

Президент США Байден прибыл с визитом в Израиль

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в аэропорту Бен Гурион. 18 октября 2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в аэропорту Бен Гурион. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в аэропорту Бен Гурион. 18 октября 2023
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.
Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.
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В миреИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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