https://ria.ru/20231018/izrail-1903538706.html

Байден прибыл в Израиль

Байден прибыл в Израиль - РИА Новости, 18.10.2023

Байден прибыл в Израиль

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:56

2023-10-18T10:56

2023-10-18T11:13

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903541750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fb8237282cc3083db8cfda399d1af6d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.

https://ria.ru/20231018/khamas-1903495709.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году