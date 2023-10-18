Байден прибыл в Израиль
Президент США Байден прибыл с визитом в Израиль
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в аэропорту Бен Гурион. 18 октября 2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в аэропорту Бен Гурион. 18 октября 2023
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.
Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.