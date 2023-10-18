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В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь "сотни тонн взрывчатки" - РИА Новости, 18.10.2023
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04:32 18.10.2023 (обновлено: 07:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/izrail-1903495281.html
В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь "сотни тонн взрывчатки"
В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь "сотни тонн взрывчатки" - РИА Новости, 18.10.2023
В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь "сотни тонн взрывчатки"
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пока палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, единственное, что должно быть отправлено в РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:32
2023-10-18T07:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
владимир путин
хамас
оон
восточный иерусалим
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пока палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это "сотни тонн взрывчатки", а не гуманитарная помощь."До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи", - приводит портал Ynet слова министра. Сообщение было вскоре после первых сообщений об атаке больницы в секторе Газа, которая, по данным минздрава анклава, унесла жизни более 500 человек.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/deti-1903495110.html
https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903492790.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, восточный иерусалим, в мире, сша, палестина, дмитрий медведев, джо байден
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Восточный Иерусалим, В мире, США, Палестина, Дмитрий Медведев, Джо Байден
В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь "сотни тонн взрывчатки"

Министр нацбезопасности Израиля: в Газу нужно слать лишь сотни тонн взрывчатки

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пока палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это "сотни тонн взрывчатки", а не гуманитарная помощь.
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"До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи", - приводит портал Ynet слова министра. Сообщение было вскоре после первых сообщений об атаке больницы в секторе Газа, которая, по данным минздрава анклава, унесла жизни более 500 человек.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома
04:20
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Исламский джихад" опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
03:11
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВладимир ПутинХАМАСООНВосточный ИерусалимВ миреСШАПалестинаДмитрий МедведевДжо Байден
 
 
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