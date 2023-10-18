https://ria.ru/20231018/ispytaniya-1903623999.html

Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания

Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 18.10.2023

Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания

Отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока ее не... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:15

2023-10-18T15:15

2023-10-18T15:22

россия

сша

константин косачев

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока ее не сподвигнут к ответу, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора в среду, Совфед рассмотрит документ 25 октября."Мы продолжим соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока нас не сподвигнут к ответу. Точно так же придерживаемся предусмотренных приостановленным ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) количественных ограничений и уведомляем Вашингтон о предстоящих пусках стратегических ракет. Соблюдаем односторонний мораторий на размещение РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), несмотря на активную подготовку США к развёртыванию этих вооружений в Европе и Азии", - написал политик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html

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россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф