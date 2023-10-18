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Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 18.10.2023
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15:15 18.10.2023 (обновлено: 15:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/ispytaniya-1903623999.html
Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания
Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания - РИА Новости, 18.10.2023
Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания
Отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока ее не... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:15
2023-10-18T15:22
россия
сша
константин косачев
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока ее не сподвигнут к ответу, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора в среду, Совфед рассмотрит документ 25 октября."Мы продолжим соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока нас не сподвигнут к ответу. Точно так же придерживаемся предусмотренных приостановленным ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) количественных ограничений и уведомляем Вашингтон о предстоящих пусках стратегических ракет. Соблюдаем односторонний мораторий на размещение РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), несмотря на активную подготовку США к развёртыванию этих вооружений в Европе и Азии", - написал политик в своем Telegram-канале.
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россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф
Россия, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Косачев ответил на вопрос о соблюдении моратория на ядерные испытания

Косачев: Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Отзывая ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока ее не сподвигнут к ответу, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора в среду, Совфед рассмотрит документ 25 октября.
"Мы продолжим соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока нас не сподвигнут к ответу. Точно так же придерживаемся предусмотренных приостановленным ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений) количественных ограничений и уведомляем Вашингтон о предстоящих пусках стратегических ракет. Соблюдаем односторонний мораторий на размещение РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), несмотря на активную подготовку США к развёртыванию этих вооружений в Европе и Азии", - написал политик в своем Telegram-канале.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
Россия послала "ядерный" сигнал. Запад встревожен новой инициативой Москвы
17 октября, 08:00
 
РоссияСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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