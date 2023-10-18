https://ria.ru/20231018/irak-1903636598.html

БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ

БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2023

БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ

Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:00

2023-10-18T16:00

2023-10-18T16:01

в мире

ирак

сша

эрбиль

айман ас-сафади

джо байден

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника, сообщил источник в службах безопасности информационному агентству Shafaq. "Удар с применением беспилотника по военному аэродрому Харир в Эрбиле был нацелен по американским силам, дислоцированным в аэропорту", - отметил источник, сказав, что "ущерб пока не ясен". Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка под названием "Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке "Потопа Аль-Аксы". В появившемся в социальных сетях заявлении группировки говорится, что в рамках операций по поддержке "Потоп Аль-Аксы" "было совершено нападение на американскую оккупационную базу на севере Ирака — базу Эль-Харир с помощью беспилотника в полдень в среду". Ранее в среду информационное агентство Рейтер сообщило, что армия США предотвратила атаку на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Эти нападения произошли после массовых ночных демонстраций в иракских городах, осуждающих бомбардировку Израилем больницы в секторе Газа, после чего некоторые группировки в Ираке пригрозили нанести удар по американским интересам в стране. В минувший понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудили усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.

https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html

https://ria.ru/20231001/udar-1899807339.html

ирак

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сша, эрбиль, айман ас-сафади, джо байден, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году