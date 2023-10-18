БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ
Shafaq: в Ираке аэропорт, где дислоцируются военные США, подвергся удару БПЛА
© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные в районе города Эрбиля
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные в районе города Эрбиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника, сообщил источник в службах безопасности информационному агентству Shafaq.
"Удар с применением беспилотника по военному аэродрому Харир в Эрбиле был нацелен по американским силам, дислоцированным в аэропорту", - отметил источник, сказав, что "ущерб пока не ясен".
Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка под названием "Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке "Потопа Аль-Аксы".
В появившемся в социальных сетях заявлении группировки говорится, что в рамках операций по поддержке "Потоп Аль-Аксы" "было совершено нападение на американскую оккупационную базу на севере Ирака — базу Эль-Харир с помощью беспилотника в полдень в среду".
Эти нападения произошли после массовых ночных демонстраций в иракских городах, осуждающих бомбардировку Израилем больницы в секторе Газа, после чего некоторые группировки в Ираке пригрозили нанести удар по американским интересам в стране.
В минувший понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудили усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.