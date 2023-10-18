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БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2023
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16:00 18.10.2023 (обновлено: 16:01 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/irak-1903636598.html
БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ
БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2023
БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ
Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:00
2023-10-18T16:01
в мире
ирак
сша
эрбиль
айман ас-сафади
джо байден
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника, сообщил источник в службах безопасности информационному агентству Shafaq. "Удар с применением беспилотника по военному аэродрому Харир в Эрбиле был нацелен по американским силам, дислоцированным в аэропорту", - отметил источник, сказав, что "ущерб пока не ясен". Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка под названием "Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке "Потопа Аль-Аксы". В появившемся в социальных сетях заявлении группировки говорится, что в рамках операций по поддержке "Потоп Аль-Аксы" "было совершено нападение на американскую оккупационную базу на севере Ирака — базу Эль-Харир с помощью беспилотника в полдень в среду". Ранее в среду информационное агентство Рейтер сообщило, что армия США предотвратила атаку на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Эти нападения произошли после массовых ночных демонстраций в иракских городах, осуждающих бомбардировку Израилем больницы в секторе Газа, после чего некоторые группировки в Ираке пригрозили нанести удар по американским интересам в стране. В минувший понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудили усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.
https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html
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ирак
сша
эрбиль
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в мире, ирак, сша, эрбиль, айман ас-сафади, джо байден, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Эрбиль, Айман ас-Сафади, Джо Байден, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
БПЛА атаковал военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль, пишут СМИ

Shafaq: в Ираке аэропорт, где дислоцируются военные США, подвергся удару БПЛА

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные в районе города Эрбиля
Иракские военные в районе города Эрбиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные в районе города Эрбиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, в среду днем подвергся бомбардировке с помощью беспилотника, сообщил источник в службах безопасности информационному агентству Shafaq.
"Удар с применением беспилотника по военному аэродрому Харир в Эрбиле был нацелен по американским силам, дислоцированным в аэропорту", - отметил источник, сказав, что "ущерб пока не ясен".
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке
Вчера, 09:13
Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка под названием "Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке "Потопа Аль-Аксы".
В появившемся в социальных сетях заявлении группировки говорится, что в рамках операций по поддержке "Потоп Аль-Аксы" "было совершено нападение на американскую оккупационную базу на севере Ирака — базу Эль-Харир с помощью беспилотника в полдень в среду".
Ранее в среду информационное агентство Рейтер сообщило, что армия США предотвратила атаку на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.
Эти нападения произошли после массовых ночных демонстраций в иракских городах, осуждающих бомбардировку Израилем больницы в секторе Газа, после чего некоторые группировки в Ираке пригрозили нанести удар по американским интересам в стране.
В минувший понедельник Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудили усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Турции сообщили о воздушных ударах по объектам боевиков РПК в Ираке
1 октября, 22:40
 
В миреИракСШАЭрбильАйман ас-СафадиДжо БайденИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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