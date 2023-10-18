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Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке - РИА Новости, 18.10.2023
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09:13 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке - РИА Новости, 18.10.2023
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке
Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:13
2023-10-18T09:13
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные американские источники. По данным источников агентства, беспилотники пытались нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска. "Американские военные предотвратили атаку против их сил в Ираке рано утром в среду, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар", - говорится в сообщении. Собеседники агентства не сообщили, какую страну или движение считают ответственной за атаку.
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в мире, ирак, сша
В мире, Ирак, США
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке

Рейтер: американские военные предотвратили атаку беспилотников на войска в Ираке

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные американские источники.
По данным источников агентства, беспилотники пытались нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.
"Американские военные предотвратили атаку против их сил в Ираке рано утром в среду, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар", - говорится в сообщении.
Собеседники агентства не сообщили, какую страну или движение считают ответственной за атаку.
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