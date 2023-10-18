https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html

Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке

Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке - РИА Новости, 18.10.2023

Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке

Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:13

2023-10-18T09:13

2023-10-18T09:13

в мире

ирак

сша

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные американские источники. По данным источников агентства, беспилотники пытались нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска. "Американские военные предотвратили атаку против их сил в Ираке рано утром в среду, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар", - говорится в сообщении. Собеседники агентства не сообщили, какую страну или движение считают ответственной за атаку.

https://ria.ru/20231018/vsu-1903497158.html

ирак

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, сша