https://ria.ru/20231018/ipoteka-1903483534.html
Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки
Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки - РИА Новости, 18.10.2023
Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки
Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству "Прайм" рассказал эксперт... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:17
2023-10-18T02:17
2023-10-18T02:17
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ольга дайнеко
ипотека
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству "Прайм" рассказал эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко.Заемщикам часто приходится переплачивать из-за невнимательного отношения к правилам кредитной организации. Так, внося сумму на досрочное погашение, многие забывают про текущий платеж. Это грозит штрафными санкциями в будущем.Вторая частая ошибка – заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт. И необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах."Не нужно забывать, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для "досрочки" (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании", - рекомендует Дайнеко.
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экономика, ольга дайнеко, ипотека, банки
Экономика, Ольга Дайнеко, Ипотека, Банки
Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки
Эксперт Дайнеко: досрочное погашение ипотеки может привести к переплатам
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству "Прайм"
рассказал эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко.
Заемщикам часто приходится переплачивать из-за невнимательного отношения к правилам кредитной организации. Так, внося сумму на досрочное погашение, многие забывают про текущий платеж. Это грозит штрафными санкциями в будущем.
Вторая частая ошибка – заемщики забывают заранее уведомить банк
о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.
Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт. И необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах.
"Не нужно забывать, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для "досрочки" (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании", - рекомендует Дайнеко.
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен