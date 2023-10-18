https://ria.ru/20231018/ipoteka-1903483534.html

Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки - РИА Новости, 18.10.2023

Эксперт назвала ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству "Прайм" рассказал эксперт... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:17

2023-10-18T02:17

2023-10-18T02:17

экономика

ольга дайнеко

ипотека

банки

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Досрочное погашение ипотеки вместо выгоды может привести к многотысячным переплатам. Как избежать таких ошибок, агентству "Прайм" рассказал эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко.Заемщикам часто приходится переплачивать из-за невнимательного отношения к правилам кредитной организации. Так, внося сумму на досрочное погашение, многие забывают про текущий платеж. Это грозит штрафными санкциями в будущем.Вторая частая ошибка – заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт. И необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах."Не нужно забывать, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для "досрочки" (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании", - рекомендует Дайнеко.

https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html

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экономика, ольга дайнеко, ипотека, банки