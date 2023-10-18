https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

ПСБ: женщины предпочитают консервативный подход к инвестициям

ПСБ: женщины предпочитают консервативный подход к инвестициям - РИА Новости, 18.10.2023

ПСБ: женщины предпочитают консервативный подход к инвестициям

Большинство женщин-инвесторов придерживаются консервативной стратегии, основой совокупного "женского портфеля", как правило, становятся облигации и акции,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:02

2023-10-18T20:02

2023-10-18T20:02

псб (банк псб)

инвестиции

женщины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство женщин-инвесторов придерживаются консервативной стратегии, основой совокупного "женского портфеля", как правило, становятся облигации и акции, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила на инвест-бранче "Стратегия инвестирования в условиях ужесточения ДКП", организованном банком. В ходе дискуссии его участники рассмотрели возможности инвестиционных инструментов, калибровку портфеля в текущей ситуации, целесообразность перехода в облигации, степень привлекательности консервативных финансовых инструментов вне фондового рынка, квазивалютных инструментов и другие вопросы, обсудили специфику женских инвестиционных задач. "Женский подход к инвестированию является по большей части консервативным, что подразумевает скорее сохранение капитала и долгосрочное планирование, поэтому долгосрочные инвестиции могут стать для женской части населения приоритетным решением для обеспечения финансовой стабильности. Исследования показывают, что женщины получают большую доходность за счет меньшего риска, реже совершают маржинальные сделки и чаще инвестируют в консервативные активы. С другой стороны, излишняя осторожность и инвестиционные мифы, преобладающие в обществе, приводят к тому, что они могут упускать реальные возможности для выхода на более высокий доход, в связи с чем актуальность запуска образовательных программ, нацеленных на финансовую и инвестиционную грамотность населения, продолжает расти", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой. В инвест-бранче приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, Евразийского женского форума, аналитического центра НАФИ, инвесторы, независимые инвестиционные эксперты и советники.

https://ria.ru/20231018/psb-1903650036.html

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псб (банк псб), инвестиции, женщины