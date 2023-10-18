https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html

Стало известно, какие имена чаще дают родители детям в Москве

Стало известно, какие имена чаще дают родители детям в Москве - РИА Новости, 18.10.2023

Стало известно, какие имена чаще дают родители детям в Москве

Самыми популярными именами в Москве за девять месяцев этого года стали Александр — так назвали 1699 мальчиков — и София (Софья) — такое имя дали 1900... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:06

2023-10-18T10:06

2023-10-18T10:59

общество

москва

светлана уханева

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Самыми популярными именами в Москве за девять месяцев этого года стали Александр — так назвали 1699 мальчиков — и София (Софья) — такое имя дали 1900 новорожденным девочкам, рассказала РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева."На протяжении многих лет эти имена сохраняют свое лидерство. Стоит отметить, в первом полугодии 2023 года мужское имя Михаил впервые за долгое время заняло лидирующее положение в рейтинге имен, но буквально за три месяца имя Александр снова смогло вернуть себе право первенства", — отметила она.Изменения произошли и в пятерке женских имен. Анны поднялись на одну строчку и заняли второе место, сместив Марий.По словам собеседницы агентства, московские родители стали чаще называть детей Тимофеями и Варварами."По сравнению с аналогичным периодом 2022 года москвичи стали чаще называть детей такими именами, как Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина, Аделина. Имя Тимофей, которое занимало 12-е место по популярности, в этом году вошло в топ-10 популярных мужских имен", — рассказала Уханева.Среди популярных мужских имен с января по сентябрь также Максим, Лев, Марк, Артем, Матвей, Иван, Дмитрий, а женских — Ева, Виктория, Алиса, Василиса, Александра. Как уточнила чиновница, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2023-м в пять раз чаще стали называть мальчиков Спартаками, в 1,5 раза чаще Анатолиями и Ефимами, а девочек в два раза чаще стали называть Настасьями и Ясениями, в три раза чаще — Натали.Кроме того, наблюдается тенденция давать детям двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель, а также сокращенную форму имен: девочек называют Саша, Вита, Миша, Павла, мальчиков — Алекс, Макс, Гриша.Среди популярных тем, которыми родители, вероятно, вдохновляются при выборе имени для ребенка, собеседница агентства выделила космос."Столичные родители любят давать детям имена в космической тематике. Семь мальчиков назвали именем Космос, шести новорожденным дали имя Марс, по одному маленькому москвичу назвали Галактион и Альберт Меркурий. Также в столице появились 15 девочек с именем Луна и девять Венер", — перечислила Уханева.По ее словам, для московских родителей дети — "в буквальном смысле цветы жизни". За указанный период 2023 года в столице родились Маргариты — 287, Лилии — 88, Розы — 24, Жасмины — 22, а также по три Камелии и Астры. Кроме того, встречались имена, связанные с временами года или месяцами. Маленьких москвичек назвали именем Марта 71 раз, также появился один мальчик Март. По одной девочке назвали Апрелия, Июня, Августа, также было зарегистрировано семь мальчиков Август. По три девочки назвали Лета и Весна, одному мальчику дали имя Зима."В столице живут дети с редкими именами: две девочки Океаны, одна девочка Лиса, мальчики Эльбрус и Север, по одной девочке назвали Фея, Лучи, Сила, Муся, Дева, Ангела. По-прежнему популярны древнегреческие имена: Афина — 95, два Одиссея, одна девочка Афродита, один Сократ, две Офелии, один Аполлон", — добавила Уханева.Всего за девять месяцев этого года в столице мальчиков зарегистрировано чуть больше, чем девочек: 51,6 и 48,4 процента соответственно.

https://ria.ru/20231005/deti-1900736239.html

https://ria.ru/20230804/novorozhdennye-1888122229.html

https://ria.ru/20230511/imya-1870931611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, светлана уханева