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Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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02:22 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/guterresh-1903490690.html
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:22
2023-10-18T02:22
израиль
палестина
в мире
антониу гутерреш
махмуд аббас
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". "Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Моё сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерреш в соцсети X.
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израиль, палестина, в мире, антониу гутерреш, махмуд аббас, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, В мире, Антониу Гутерреш, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль
02:12
"Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Моё сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерреш в соцсети X.
 
ИзраильПалестинаВ миреАнтониу ГутеррешМахмуд АббасООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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