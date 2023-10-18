https://ria.ru/20231018/guterresh-1903490690.html
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:22
2023-10-18T02:22
2023-10-18T02:22
израиль
палестина
в мире
антониу гутерреш
махмуд аббас
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". "Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Моё сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерреш в соцсети X.
https://ria.ru/20231018/raisi-1903490491.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_4ef65aede39c92bb0613e9e9c4e66e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, палестина, в мире, антониу гутерреш, махмуд аббас, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, В мире, Антониу Гутерреш, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе
Генсек ООН Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа