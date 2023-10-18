https://ria.ru/20231018/guterresh-1903490690.html

Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T02:22

2023-10-18T02:22

2023-10-18T02:22

израиль

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в мире

антониу гутерреш

махмуд аббас

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе - медучреждения должны быть под охраной согласно гуманитарному праву. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". "Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Моё сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерреш в соцсети X.

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израиль, палестина, в мире, антониу гутерреш, махмуд аббас, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году