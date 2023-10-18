https://ria.ru/20231018/gruziya-1903595697.html

Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента

Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента - РИА Новости, 18.10.2023

Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на попытку правящей партии "Грузинская мечта" объявить ей импичмент. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:41

2023-10-18T13:41

2023-10-18T13:41

в мире

грузия

россия

саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на попытку правящей партии "Грузинская мечта" объявить ей импичмент. В парламенте Грузии в среду проходит заседание по вопросу импичмента президенту. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "С этой платформы и в это трудное время я хотела бы обратиться к нашим европейским партнерам и призвать их не бросать Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент. Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую власть, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря…", - заявила Зурабишвили с трибуны парламента. Глава государства также сообщила, что не собирается больше никому ничего доказывать, а лишь планирует довести свой план до конца и помочь Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.

https://ria.ru/20231016/gruziya-1903179435.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, евросоюз