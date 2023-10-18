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Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента - РИА Новости, 18.10.2023
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13:41 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gruziya-1903595697.html
Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента
Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента - РИА Новости, 18.10.2023
Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента
Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на попытку правящей партии "Грузинская мечта" объявить ей импичмент. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:41
2023-10-18T13:41
в мире
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на попытку правящей партии "Грузинская мечта" объявить ей импичмент. В парламенте Грузии в среду проходит заседание по вопросу импичмента президенту. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "С этой платформы и в это трудное время я хотела бы обратиться к нашим европейским партнерам и призвать их не бросать Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент. Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую власть, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря…", - заявила Зурабишвили с трибуны парламента. Глава государства также сообщила, что не собирается больше никому ничего доказывать, а лишь планирует довести свой план до конца и помочь Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на процесс импичмента

Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию и не дать России усилиться в регионе

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию, несмотря на попытку правящей партии "Грузинская мечта" объявить ей импичмент.
В парламенте Грузии в среду проходит заседание по вопросу импичмента президенту. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150, в таком случае президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
"С этой платформы и в это трудное время я хотела бы обратиться к нашим европейским партнерам и призвать их не бросать Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент. Нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую власть, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря…", - заявила Зурабишвили с трибуны парламента. Глава государства также сообщила, что не собирается больше никому ничего доказывать, а лишь планирует довести свой план до конца и помочь Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.
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