Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 18.10.2023 (обновлено: 00:42 19.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gosduma-1903620136.html
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов - РИА Новости, 19.10.2023
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-18T15:02
2023-10-19T00:42
экономика
россия
ссср
рсфср
госдума рф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин. Уточняется, что в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости. При этом базовую стоимость набора определили в 464 советских рубля. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу."Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", — отметил Сенин.Однако для этого, по его словам, нужна серьезная аргументация. И, помимо этих трех, у рабочей группы есть еще два предложения, которые "все-таки отличаются некоторым позитивом", продолжил депутат. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка."И наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать", — добавил парламентарий.При этом он напомнил, что правительство, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки механизма, связанного с исполнением обязательств по дореформенным сбережениям, "никаких конкретных вариантов не предложило".
https://ria.ru/20221102/vklady-1828661966.html
https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html
https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html
россия
ссср
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ссср, рсфср, госдума рф, сбербанк россии
Экономика, Россия, СССР, РСФСР, Госдума РФ, Сбербанк России
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации советских вкладов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин.
Уточняется, что в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости.
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Совфед одобрил закон о переносе на год компенсации советских вкладов
2 ноября 2022, 13:56
При этом базовую стоимость набора определили в 464 советских рубля. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу.
"Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", — отметил Сенин.
Касса в банке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Финансист объяснила, чей вклад может заморозить банк
21 апреля, 01:15
Однако для этого, по его словам, нужна серьезная аргументация. И, помимо этих трех, у рабочей группы есть еще два предложения, которые "все-таки отличаются некоторым позитивом", продолжил депутат.
Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка.
"И наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать", — добавил парламентарий.
При этом он напомнил, что правительство, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки механизма, связанного с исполнением обязательств по дореформенным сбережениям, "никаких конкретных вариантов не предложило".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
4 ноября 2022, 14:25
 
ЭкономикаРоссияСССРРСФСРГосдума РФСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала