https://ria.ru/20231018/gosduma-1903620136.html
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов - РИА Новости, 19.10.2023
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-18T15:02
2023-10-18T15:02
2023-10-19T00:42
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин. Уточняется, что в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости. При этом базовую стоимость набора определили в 464 советских рубля. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу."Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", — отметил Сенин.Однако для этого, по его словам, нужна серьезная аргументация. И, помимо этих трех, у рабочей группы есть еще два предложения, которые "все-таки отличаются некоторым позитивом", продолжил депутат. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка."И наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать", — добавил парламентарий.При этом он напомнил, что правительство, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки механизма, связанного с исполнением обязательств по дореформенным сбережениям, "никаких конкретных вариантов не предложило".
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экономика, россия, ссср, рсфср, госдума рф, сбербанк россии
Экономика, Россия, СССР, РСФСР, Госдума РФ, Сбербанк России
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации советских вкладов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, сообщил на заседании комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин.
Уточняется, что в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР
и РСФСР
. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости.
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При этом базовую стоимость набора определили в 464 советских рубля. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу.
"Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", — отметил Сенин.
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Однако для этого, по его словам, нужна серьезная аргументация. И, помимо этих трех, у рабочей группы есть еще два предложения, которые "все-таки отличаются некоторым позитивом", продолжил депутат.
Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка.
"И наконец, предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать", — добавил парламентарий.
При этом он напомнил, что правительство, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки механизма, связанного с исполнением обязательств по дореформенным сбережениям, "никаких конкретных вариантов не предложило".
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