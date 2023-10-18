https://ria.ru/20231018/gosduma-1903517777.html
Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями
Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023
Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против проекта, разрешающего комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:33
2023-10-18T09:33
2023-10-18T09:33
общество
султан хамзаев
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против проекта, разрешающего комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, и предложил подумать над отказом от такой инициативы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данный законопроект "ошибкой, которую нельзя допустить", выразив надежду, что "авторы законопроекта отзовут свою инициативу". "Лично я не поддерживаю законопроект, в рамках которого предлагается разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями и детскими тренерами. Есть профессии, в которых экспериментировать не стоит. Подумайте, отпустили бы своих детей, зная, что в школе будет работать какой-нибудь преступник, пусть и с десятилетним стажем "великолепного" поведения?", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат предложил коллегам подумать о смысловой нагрузке такого документа. "Можно только рекомендовать добровольной оказаться от подобной идеи", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20231017/proekt-1903412461.html
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, султан хамзаев, вячеслав володин
Общество, Султан Хамзаев, Вячеслав Володин
Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями
Депутат предложил отказаться от идеи разрешить бывшим осужденным быть учителями
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против проекта, разрешающего комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, и предложил подумать над отказом от такой инициативы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
назвал данный законопроект "ошибкой, которую нельзя допустить", выразив надежду, что "авторы законопроекта отзовут свою инициативу".
Толстой отозвал подпись с проекта о праве осужденным работать учителями
"Лично я не поддерживаю законопроект, в рамках которого предлагается разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями и детскими тренерами. Есть профессии, в которых экспериментировать не стоит. Подумайте, отпустили бы своих детей, зная, что в школе будет работать какой-нибудь преступник, пусть и с десятилетним стажем "великолепного" поведения?", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Депутат предложил коллегам подумать о смысловой нагрузке такого документа. "Можно только рекомендовать добровольной оказаться от подобной идеи", - добавил парламентарий.
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