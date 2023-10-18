https://ria.ru/20231018/gosduma-1903517777.html

Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023

Депутат раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против проекта, разрешающего комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:33

2023-10-18T09:33

2023-10-18T09:33

общество

султан хамзаев

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против проекта, разрешающего комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, и предложил подумать над отказом от такой инициативы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данный законопроект "ошибкой, которую нельзя допустить", выразив надежду, что "авторы законопроекта отзовут свою инициативу". "Лично я не поддерживаю законопроект, в рамках которого предлагается разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями и детскими тренерами. Есть профессии, в которых экспериментировать не стоит. Подумайте, отпустили бы своих детей, зная, что в школе будет работать какой-нибудь преступник, пусть и с десятилетним стажем "великолепного" поведения?", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат предложил коллегам подумать о смысловой нагрузке такого документа. "Можно только рекомендовать добровольной оказаться от подобной идеи", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231017/proekt-1903412461.html

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, султан хамзаев, вячеслав володин