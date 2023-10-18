https://ria.ru/20231018/goroda-1903708783.html

Воскресенский: нужно создать спецгруппу по обмену опытом развития городов

Воскресенский: нужно создать спецгруппу по обмену опытом развития городов - РИА Новости, 18.10.2023

Воскресенский: нужно создать спецгруппу по обмену опытом развития городов

В рамках Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил создать... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:31

2023-10-18T21:31

2023-10-18T21:31

россия-китай: главное

россия

китай

станислав воскресенский

города

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В рамках Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил создать экспертную группу по обмену практиками развития городов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вместе с президентом России в Пекин приехала большая делегация в составе руководителей Правительства РФ, крупнейших государственных структур и компаний, а также главы нескольких регионов, имеющих особое значение для развития российско-китайского сотрудничества. В составе делегации – глава Ивановской области, говорится в сообщении. В рамках пленарной сессии форума "Умный город и городское управление" Воскресенский представил экономический потенциал региона, а также рассказал о проводимой работе по повышению качества жизни в малых городах. Губернатор привел знаковый исторический факт: в годы Великой Отечественной войны один из сыновей основателя КНР Мао Цзедуна, который воспитывался в ивановском Интердоме, бок-о-бок вместе с русскими солдатами сражался против фашистских войск. "Эту историю хорошо у нас помнят. Уверен, опираясь на историю гуманитарного сотрудничества, мы можем развивать кооперационные отношения во многих других сферах, включая торговлю и инвестиции", - подчеркнул Воскресенский, слова которого цитируют в пресс-службе. Губернатор рассказал, что Ивановская область является столицей легкой промышленности России. На региональных предприятиях производят свыше 90% российского объема медицинской марли, около 80% хлопчатобумажных тканей и постельного белья, 70% льняной пряжи и трикотажных тканей. Лидирующие позиции занимает область по отдельным направлениям машиностроения и микроэлектроники. Воскресенский подчеркнул, что Ивановская область известна своими малыми городами с богатой историей. При мировом тренде на миграцию людей в крупные мегаполисы в регионе взяли курс на развитие малых городов. "Жизнь в них может и должна быть успешной и комфортной. Особенно в связи с развитием технологий и появлением новых возможностей в экономике, нового типа рабочих мест, включая удаленную работу. Прилагаем усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных, и подчеркнуть уникальность каждого города", - отметил губернатор. Так, за пять лет выстроена транспортная система региона, чтобы людям было комфортно передвигаться, жить и работать. Все города соединены качественными дорогами, запущены удобные и комфортные поезда, благодаря чему пассажиропоток вырос более чем вдвое. "Во многом благодаря улучшенной транспортной инфраструктуре и повышению мобильности рабочей силы мы добились результата в привлечении инвестиций в регион: три из пяти последних лет мы в лидерах по темпу роста инвестиций в центральной России", - рассказал Воскресенский. Помимо этого, в каждом малом городе созданы благоустроенные общественные пространства, облик которых определили сами жители. Глава региона подчеркнул, что вопросы развития малых городов не ограничиваются транспортной инфраструктурой и комфортной средой. Вопросы в разных странах схожие: какова оптимальная модель здравоохранения и образования в малых городах, какого типа рабочие места перспективно здесь создавать, какие условия для инвесторов. Для обсуждения этих вопросов Станислав Воскресенский предложил организаторам подумать над созданием экспертной группы форума "Один пояс, один путь" по обмену практиками развития городов, включая малые города. "Готовы принять активное участие в работе", - отметил он.

https://ria.ru/20231018/potentsial-1903679204.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, станислав воскресенский, города