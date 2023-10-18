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Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом - РИА Новости, 18.10.2023
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15:06 18.10.2023 (обновлено: 15:32 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом - РИА Новости, 18.10.2023
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:06
2023-10-18T15:32
москва
google
экономика
россия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.Суд утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского из СРО арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих", который до этого был временным управляющим. Его отчет назначен на 17 апреля.Представитель "Гугла" не возражал против перехода к конкурсному производству, за что проголосовало первое собрание кредиторов в августе, однако его не устроила кандидатура Таляровского в качестве конкурсного управляющего. Должник просил назначить случайную выборку СРО на следующую процедуру банкротства, но суд это ходатайство отклонил.Таляровский ранее на заседании в среду сообщил, что на данный момент размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет около 53,6 миллиарда рублей. Крупным кредитором является также медиахолдинг "Царьград" с требованиями в размере около 32,8 миллиарда рублей. Однако в реестр они включены с пониженной очередностью удовлетворения и не участвуют в голосовании на собрании кредиторов.Таляровский в сентябре разместил на Федресурсе сообщение, в котором говорится, что в компании выявлены признаки преднамеренного банкротства. В нем отмечается, что "в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены действия/бездействие руководства (учредителей/участников) должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности. К таким действиям руководства Таляровский относит начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.Как установил управляющий, решением единственного участника "Гугла", компании Google International LLC, от 9 декабря 2020 года ей было перечислено 9,5 миллиарда рублей нераспределенной прибыли за 2015-2017 годы, еще 500 миллионов рублей пошло на уплату налогов. Кроме того, компания дважды была привлечена к административной ответственности в виде штрафов в размере более 7,2 миллиарда и около 21,1 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Также руководством компании предпринимались действия по блокировке YouTube-каналов российских пользователей, что в конечном итоге повлекло для нее ограничения на использование денежных средств по решениям судов.
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353
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москва, google, экономика, россия
Москва, Google, Экономика, Россия
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом

Арбитражный суд Москвы признал российское подразделение Google банкротом

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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На конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.
Суд утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского из СРО арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих", который до этого был временным управляющим. Его отчет назначен на 17 апреля.
Представитель "Гугла" не возражал против перехода к конкурсному производству, за что проголосовало первое собрание кредиторов в августе, однако его не устроила кандидатура Таляровского в качестве конкурсного управляющего. Должник просил назначить случайную выборку СРО на следующую процедуру банкротства, но суд это ходатайство отклонил.
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Таляровский ранее на заседании в среду сообщил, что на данный момент размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет около 53,6 миллиарда рублей. Крупным кредитором является также медиахолдинг "Царьград" с требованиями в размере около 32,8 миллиарда рублей. Однако в реестр они включены с пониженной очередностью удовлетворения и не участвуют в голосовании на собрании кредиторов.
Таляровский в сентябре разместил на Федресурсе сообщение, в котором говорится, что в компании выявлены признаки преднамеренного банкротства. В нем отмечается, что "в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены действия/бездействие руководства (учредителей/участников) должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности. К таким действиям руководства Таляровский относит начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.
Как установил управляющий, решением единственного участника "Гугла", компании Google International LLC, от 9 декабря 2020 года ей было перечислено 9,5 миллиарда рублей нераспределенной прибыли за 2015-2017 годы, еще 500 миллионов рублей пошло на уплату налогов. Кроме того, компания дважды была привлечена к административной ответственности в виде штрафов в размере более 7,2 миллиарда и около 21,1 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Также руководством компании предпринимались действия по блокировке YouTube-каналов российских пользователей, что в конечном итоге повлекло для нее ограничения на использование денежных средств по решениям судов.
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