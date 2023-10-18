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Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор - РИА Новости, 18.10.2023
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14:31 18.10.2023
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Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор
Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор - РИА Новости, 18.10.2023
Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор
Сотрудники кардиохирургического отделения Омской областной клинической больницы передали гуманитарную помощь в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:31
2023-10-18T14:31
надежные люди
общество
омская область
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники кардиохирургического отделения Омской областной клинической больницы передали гуманитарную помощь в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Врачи собрали деньги и купили дизельный генератор. "Мы не могли оставаться в стороне и поэтому в короткие сроки приняли решение о помощи военнослужащим предметами первой необходимости. В данном случае это дизельный генератор, который поможет бойцам быть всегда на связи и обеспечить себя теплом. На этом коллектив останавливаться не собирается, и готовы в дальнейшем оказывать всевозможное содействие", – отметил заведующий отделением Валерий Цеханович. Военные поблагодарили всех сотрудников кардиохирургического отделения, принявших в этом участие. Коллектив ОКБ не первый раз помогает военнослужащим и далее планирует передавать гуманитарную помощь в зону СВО.
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омская область
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общество, омская область
Надежные люди, Общество, Омская область
Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор

Омские врачи собрали деньги и купили дизельный генератор для военных в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники кардиохирургического отделения Омской областной клинической больницы передали гуманитарную помощь в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Врачи собрали деньги и купили дизельный генератор.
«
"Мы не могли оставаться в стороне и поэтому в короткие сроки приняли решение о помощи военнослужащим предметами первой необходимости. В данном случае это дизельный генератор, который поможет бойцам быть всегда на связи и обеспечить себя теплом. На этом коллектив останавливаться не собирается, и готовы в дальнейшем оказывать всевозможное содействие", – отметил заведующий отделением Валерий Цеханович.
Военные поблагодарили всех сотрудников кардиохирургического отделения, принявших в этом участие. Коллектив ОКБ не первый раз помогает военнослужащим и далее планирует передавать гуманитарную помощь в зону СВО.
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