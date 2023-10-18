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Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор

Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор - РИА Новости, 18.10.2023

Омские врачи передали в зону СВО дизельный генератор

Сотрудники кардиохирургического отделения Омской областной клинической больницы передали гуманитарную помощь в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:31

2023-10-18T14:31

2023-10-18T14:31

надежные люди

общество

омская область

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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники кардиохирургического отделения Омской областной клинической больницы передали гуманитарную помощь в зону СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Врачи собрали деньги и купили дизельный генератор. "Мы не могли оставаться в стороне и поэтому в короткие сроки приняли решение о помощи военнослужащим предметами первой необходимости. В данном случае это дизельный генератор, который поможет бойцам быть всегда на связи и обеспечить себя теплом. На этом коллектив останавливаться не собирается, и готовы в дальнейшем оказывать всевозможное содействие", – отметил заведующий отделением Валерий Цеханович. Военные поблагодарили всех сотрудников кардиохирургического отделения, принявших в этом участие. Коллектив ОКБ не первый раз помогает военнослужащим и далее планирует передавать гуманитарную помощь в зону СВО.

https://ria.ru/20230907/spetsoperatsiya-1894819925.html

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, омская область