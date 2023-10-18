https://ria.ru/20231018/gazprom-1903530435.html

Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай

Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай - РИА Новости, 18.10.2023

Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай

Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:15

2023-10-18T10:15

2023-10-18T10:15

экономика

китай

западная европа

алексей миллер

павел зарубин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер. "Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.

китай

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, западная европа, алексей миллер, павел зарубин, газпром