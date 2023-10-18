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Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай - РИА Новости, 18.10.2023
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10:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gazprom-1903530435.html
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай - РИА Новости, 18.10.2023
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай
Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:15
2023-10-18T10:15
экономика
китай
западная европа
алексей миллер
павел зарубин
газпром
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер. "Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.
китай
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экономика, китай, западная европа, алексей миллер, павел зарубин, газпром
Экономика, Китай, Западная Европа, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Газпром
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай

Миллер: экспорт "Газпрома" в Китай выйдет на уровень поставок в Западную Европу

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер.
"Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.
 
ЭкономикаКитайЗападная ЕвропаАлексей МиллерПавел ЗарубинГазпром
 
 
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