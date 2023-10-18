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Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай - РИА Новости, 18.10.2023
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай
Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:15
2023-10-18T10:15
2023-10-18T10:15
экономика
китай
западная европа
алексей миллер
павел зарубин
газпром
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер. "Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, западная европа, алексей миллер, павел зарубин, газпром
Экономика, Китай, Западная Европа, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Газпром
Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай
Миллер: экспорт "Газпрома" в Китай выйдет на уровень поставок в Западную Европу