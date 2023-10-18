Совбез ООН не принял поправки России с осуждением удара по больнице в Газе

ООН, 18 окт — РИА Новости. Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице "Аль-Ахли", передает корреспондент РИА Новости.Москва предложила внести две поправки в документ. Россия хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным жителям, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа — в частности, "чудовищный удар по больнице "Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады анклава.Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет Безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предварительных условий.В документе нет отдельного призыва прекратить огонь, но проект предусматривает объявление пауз для обеспечения доступа сотрудникам ООН и другим гуманитарным организациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Сторонам предлагают соблюдать максимальную сдержанность.При голосовании в Совбезе ООН по бразильскому проекту США наложили на него вето. Штаты проголосовали против, Россия и Великобритания воздержались. Остальные члены СБ высказались за.Постпред Москвы при ООН Василий Небензя назвал лицемерием голосование США против бразильской резолюции. Он указал, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в документе, но рассчитывал "выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук". Когда это не удалось, Штатам пришлось самим заблокировать резолюцию.Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что блокировка документа — огромный внешнеполитический провал Штатов, которым не получилось предстать в облике миротворцев.Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин шокирован непринятием резолюции Бразилии по сектору Газа. По его словам, КНР также разочарована, что Совбез не принял российские поправки к документу.Накануне ракетной атаке подверглась больница "Аль-Ахли" в секторе Газа. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Власти некоторых стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
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ООН, 18 окт — РИА Новости. Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице "Аль-Ахли", передает корреспондент РИА Новости.
Москва предложила внести две поправки в документ. Россия хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным жителям, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа — в частности, "чудовищный удар по больнице "Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады анклава.
Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет Безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предварительных условий.
В документе нет отдельного призыва прекратить огонь, но проект предусматривает объявление пауз для обеспечения доступа сотрудникам ООН и другим гуманитарным организациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Сторонам предлагают соблюдать максимальную сдержанность.
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При голосовании в Совбезе ООН по бразильскому проекту США наложили на него вето. Штаты проголосовали против, Россия и Великобритания воздержались. Остальные члены СБ высказались за.
Постпред Москвы при ООН Василий Небензя назвал лицемерием голосование США против бразильской резолюции. Он указал, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в документе, но рассчитывал "выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук". Когда это не удалось, Штатам пришлось самим заблокировать резолюцию.
Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что блокировка документа — огромный внешнеполитический провал Штатов, которым не получилось предстать в облике миротворцев.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин шокирован непринятием резолюции Бразилии по сектору Газа. По его словам, КНР также разочарована, что Совбез не принял российские поправки к документу.
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Накануне ракетной атаке подверглась больница "Аль-Ахли" в секторе Газа. Местный Минздрав заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
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