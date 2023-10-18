https://ria.ru/20231018/gaza-1903539916.html

Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля

Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:01

2023-10-18T11:01

2023-10-18T11:19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Единственное поврежденное место - парковка за пределами больницы, где мы видим следы горения, отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий", - заявил Хагари на брифинге. По словам Хагари, имеющиеся данные показывают, что удар по больницы не был нанесен с воздуха. "Ущерб, причиненный любым авиационным боеприпасом, имел бы иной характер. Мы бы увидели кратеры и структурные повреждения зданий, но ничего из этого не зафиксировано", - добавил Хагари. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/gaza-1903537941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году