Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
ЦАХАЛ заявила о свидетельствах своей непричастности к удару по больнице в Газе
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Единственное поврежденное место - парковка за пределами больницы, где мы видим следы горения, отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий", - заявил Хагари на брифинге.
По словам Хагари, имеющиеся данные показывают, что удар по больницы не был нанесен с воздуха.
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"Ущерб, причиненный любым авиационным боеприпасом, имел бы иной характер. Мы бы увидели кратеры и структурные повреждения зданий, но ничего из этого не зафиксировано", - добавил Хагари.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".