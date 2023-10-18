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Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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11:01 18.10.2023 (обновлено: 11:19 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gaza-1903539916.html
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:01
2023-10-18T11:19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Единственное поврежденное место - парковка за пределами больницы, где мы видим следы горения, отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий", - заявил Хагари на брифинге. По словам Хагари, имеющиеся данные показывают, что удар по больницы не был нанесен с воздуха. "Ущерб, причиненный любым авиационным боеприпасом, имел бы иной характер. Мы бы увидели кратеры и структурные повреждения зданий, но ничего из этого не зафиксировано", - добавил Хагари. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231018/gaza-1903537941.html
https://ria.ru/20231018/udar-1903537130.html
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в мире, израиль, палестина, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля

ЦАХАЛ заявила о свидетельствах своей непричастности к удару по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Анализ наших аэрофотоснимков подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Единственное поврежденное место - парковка за пределами больницы, где мы видим следы горения, отсутствие кратеров и структурных повреждений близлежащих зданий", - заявил Хагари на брифинге.
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По словам Хагари, имеющиеся данные показывают, что удар по больницы не был нанесен с воздуха.
«
"Ущерб, причиненный любым авиационным боеприпасом, имел бы иной характер. Мы бы увидели кратеры и структурные повреждения зданий, но ничего из этого не зафиксировано", - добавил Хагари.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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В миреИзраильПалестинаИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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