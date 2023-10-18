https://ria.ru/20231018/flot-1903671728.html

Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 18.10.2023

Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:03

2023-10-18T18:03

2023-10-18T18:10

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

михаил развожаев

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев. По его словам, в районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место."Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - подчеркнул Развожаев.

https://ria.ru/20231016/flot-1902982496.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр