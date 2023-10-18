https://ria.ru/20231018/flot-1903671728.html
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 18.10.2023
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:03
2023-10-18T18:03
2023-10-18T18:10
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев. По его словам, в районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место."Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20231016/flot-1902982496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе