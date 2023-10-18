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Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 18.10.2023 (обновлено: 18:10 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/flot-1903671728.html
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе - РИА Новости, 18.10.2023
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе
В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:03
2023-10-18T18:10
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев. По его словам, в районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место."Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20231016/flot-1902982496.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский флот отражает атаку воздушных целей в Севастополе

Флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев. По его словам, в районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место.
"Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - подчеркнул Развожаев.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил РазвожаевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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