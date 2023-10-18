https://ria.ru/20231018/falkova-1903289059.html

Биография Валерия Фалькова

Биография Валерия Фалькова - РИА Новости, 18.10.2023

Биография Валерия Фалькова

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:24

2023-10-18T01:24

2023-10-18T01:24

справки

тюмень

валерий фальков

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 1995 году поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета (ТюмГУ). В 2000 году окончил Институт государства и права (подразделение ТюмГУ) по специальности "юриспруденция", в 2003 году – аспирантуру этого вуза. Кандидат юридических наук.Валерий Фальков является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. В 2003-2007 годах работал заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ.С марта по ноябрь 2007 года – заместитель директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ.С 2006 по 2013 год – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.С 2007 по 2011 год был проректором по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.В 2009-2011 годах – председатель Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области.С 2011 года по март 2012 года являлся директором Института права, экономики и управления ТюмГУ.С октября 2012 года по апрель 2013 года занимал должность исполняющего обязанности ректора Тюменского государственного университета, 21 марта 2013 года был избран его ректором. В 2013-2016 годах – депутат Тюменской городской Думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы. 30 апреля 2015 года был избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области, занимал эту должность до 2020 года.В сентябре 2016 года Фальков был избран депутатом Тюменской областной Думы, был председателем комитета по социальной политике Тюменской областной Думы17 апреля 2018 года назначен ректором ТюмГУ по решению аттестационной комиссии Минобрнауки РФ.21 января 2020 года указом президента РФ Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ. Член президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Совета по делам казачества при президенте РФ, член Национального совета по профессиональной квалификации при президенте РФ.Член попечительского совета Российского научного фонда, наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовского института". Член Генерального совета партии "Единая Россия". Валерий Фальков имеет ряд региональных и ведомственных наград, в том числе почетную грамоту Министерства образования РФ (2003), почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы (2009), почетную грамоту губернатора Тюменской области (2013), благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (2017) и т.д.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тюмень, валерий фальков