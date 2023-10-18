Вопросы новых направлений экспорта РФ обсудят на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Изменения в мировой торговле и перестройка глобальных логистических цепочек подтолкнули российскую промышленность и агропромышленный комплекс к более активному освоению новых рынков сбыта и поиску дополнительных способов промышленной и экономической кооперации с дружественными странами, вопросы новых направлений экспорта РФ обсудят на сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Перспективные направления российского экспорта, особенности и риски ведении бизнеса на новых рынках, уже функционирующие и необходимые в будущем механизмы государственной поддержки экспортеров обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности", которая состоится на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" 19 октября в зале С в "Манеже" по адресу: Манежная площадь, д. 1", - говорится в сообщении.
"Ограничения внешней торговли и различные барьеры на традиционных еще несколько лет назад рынках заставили экспортеров страны оперативно переориентироваться. Они столкнулись с необходимостью перестроения бизнес-стратегий, изменения логистических маршрутов, поиска новых партнеров. Помогали и активно содействовали успехам компаний ключевые программы стимулирования экспорта, которые реализовывали органы власти и институты развития страны и которые решением президента страны продлены. Эти антикризисные меры позволили не допустить падения несырьевого неэнергетического экспорта", - уточнил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Российский экспорт - это мощный двигатель развития экономики. Основными факторами успеха ведения бизнеса на новых рынках являются проникновение в сферы высоких технологий, развитие инноваций и создание конкурентоспособных продуктов. Однако экспортерам необходимо учитывать особенности каждого рынка, стремиться к адаптации к местным потребностям и правилам, а также уметь оценивать и управлять рисками, связанными с политической и экономической нестабильностью, изменением законодательства и культурными различиями. Грамотное планирование, гибкость, постоянное стремление к развитию помогут предпринимателям успешно преодолеть эти вызовы и достичь высоких позиций на новых рынках мира", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Модератором сессии станет директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Спикерами на мероприятии выступят заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" Ксения Боломатова, замгендиректора по взаимодействию со стратегическими партнерами и органами государственной власти Группы "Синара" Антон Зубихин, замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, глава РЭЦ Вероника Никишина.
Кроме того, на сессии выскажутся первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и исполнительный вице-президент по вопросам промышленного лизинга Dubai Industrial City - Tecom Group Сауд Осман Абу Аль-Шавареб.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".