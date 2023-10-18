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Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса - РИА Новости, 18.10.2023
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20:23 18.10.2023 (обновлено: 22:12 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/dzhordan-1903699139.html
Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса
Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса - РИА Новости, 18.10.2023
Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса
Главный кандидат на пост спикера палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан, считающийся соратником экс-президента страны Дональда Трампа, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:23
2023-10-18T22:12
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Главный кандидат на пост спикера палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан, считающийся соратником экс-президента страны Дональда Трампа, не смог заручиться достаточной поддержкой конгрессменов для избрания на должность.Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, за его кандидатуру высказались 199 человек. При этом накануне его поддержали 200 конгрессменов.Большее количество голосов получил лидер демократического меньшинства Хами Джеффрис. Его кандидатуру, как и во вторник, одобрили все 212 конгрессменов-демократов.Ранее сегодня портал Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии сообщал, что Джордан может не занять пост спикера по итогам голосования. Палата представителей второй день подряд пытается выбрать человека на эту должность, однако безрезультатно. Никто из кандидатов не получил необходимых для победы 217 голосов, включая конгрессмена Джордана.Палата представителей остается без спикера вторую неделю и не может функционировать полноценно. В подвешенном состоянии находятся вопросы помощи США, Украине и Израилю. Кроме того, над Штатами вновь нависла угроза приостановки деятельности правительства: до голосования об отставке бывшего спикера Маккарти законодатели поддержали временный бюджет на 45 дней с 1 октября по 17 ноября. Однако после истечения этого срока финансирование федеральных властей не предусмотрено, поэтому требуется принятие отдельного решения.
https://ria.ru/20231016/izbranie-1903197883.html
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В мире, Конгресс США, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Капитолий
Соратник Трампа Джордан проиграл второй раунд выборов спикера конгресса

Джим Джордан не набрал нужных голосов во втором раунде выборов спикера конгресса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжим Джордан
Джим Джордан - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джим Джордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Главный кандидат на пост спикера палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан, считающийся соратником экс-президента страны Дональда Трампа, не смог заручиться достаточной поддержкой конгрессменов для избрания на должность.
Как свидетельствуют результаты второго раунда голосования, за его кандидатуру высказались 199 человек. При этом накануне его поддержали 200 конгрессменов.
Джим Джордан после заседания фракции Республиканской партии в Капитолии США в Вашингтоне. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Джим Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей
16 октября, 22:13
Большее количество голосов получил лидер демократического меньшинства Хами Джеффрис. Его кандидатуру, как и во вторник, одобрили все 212 конгрессменов-демократов.
Ранее сегодня портал Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии сообщал, что Джордан может не занять пост спикера по итогам голосования.
Палата представителей второй день подряд пытается выбрать человека на эту должность, однако безрезультатно. Никто из кандидатов не получил необходимых для победы 217 голосов, включая конгрессмена Джордана.
Палата представителей остается без спикера вторую неделю и не может функционировать полноценно. В подвешенном состоянии находятся вопросы помощи США, Украине и Израилю. Кроме того, над Штатами вновь нависла угроза приостановки деятельности правительства: до голосования об отставке бывшего спикера Маккарти законодатели поддержали временный бюджет на 45 дней с 1 октября по 17 ноября. Однако после истечения этого срока финансирование федеральных властей не предусмотрено, поэтому требуется принятие отдельного решения.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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